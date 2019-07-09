Путін розповів про “дорогою в нікуди” з-за “закручування гайок”

Президент РФ Володимир Путін назвав «дорогою в нікуди» прагнення деяких держав «закрутити гайки» в спробах стримати конкурентів в умовах глобалізації. За словами Путіна, потрібно розуміти можливі наслідки для людей і думати над їх попередженням.

Як повідомляє , в Єкатеринбурзі на зустрічі зі студентами Уральського федерального Путін нагадав, що процеси глобалізації, що почалися в 1990-ті роки, були пов’язані з відкриттями нових ринків для західних виробників, світова торгівля різко зросла, підвищилися показники ВВП. Але тепер ситуація змінюється, наприклад, з’явилися нові глобальні лідери у вигляді Китаю та Індії, пояснив Путін. Він додав, що ті, хто «зовсім недавно» ще відчував себе монополістами, почали «закручувати гайки» замість чесної конкуренції. «Це дорога в нікуди», — підкреслив Путін.

За його словами, Китай і Захід по-різному використовували результатами глобалізації. Китай не упустив шанс «витягнути мільйони людей з убогості», а в Європі і США глобалізацією скористалися міжнаціональні корпорації.

Путін зазначив, що все, що відбувається, в тому числі у сфері створення штучного інтелекту, відбивається на простих людях, будуть звільнятися робочі місця і про ці проблеми треба думати вже зараз. За його словами, вже потрібно займатися перепідготовкою і перенавчанням трудових ресурсів.