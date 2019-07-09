ЄСПЛ присудив 25 тис. євро жительці Ульяновська, яку поліція не змогла захистити

Європейський суд з прав людини вперше визнав дискримінацією бездіяльність влади Росії, які не вживають необхідних заходів для боротьби з домашнім насильством. Це випливає з рішення у справі Валерії Володіної, що з 2016 року зверталася в правоохоронні органи, але не змогла добитися захисту від бив і переслідував її молодої людини. Про це пише «Медиазона».

34-річна Володіна з Ульяновська більше трьох років домагається кримінальної справи стосовно свого колишнього коханого, 31-річного громадянина Азербайджану Рашада Салаева. Вони почали зустрічатися в кінці 2014 року, а в квітні 2015-го Салаев вперше побив її — побої повторювалися кожні три-чотири місяці.

«Пару раз він мене бив так, що я взагалі тиждень не вставала. Я зрозуміла, що він мене може просто вбити. Я вже навіть не пручалася», — розповідала Володіна «Медиазоне» ще в 2016 році.

Вперше вона звернулася в поліцію після побиття 1 січня 2016 року; справу порушувати не стали. Після цього дівчина поїхала в Москву, але Салаев викрав її і відвіз назад в Ульяновськ. Через два дні він побив вагітну Володіну — у неї стався викидень. Однак і це не стало приводом для порушення кримінальної справи, як і друга спроба викрадення.

Навесні 2016-го Валерія Володіна знову переїхала в Москву. Незабаром її сторінку «ВКонтакте» зламали: там стали з’являтися її інтимні знімки, що залишалися у Салаева. Постраждала знову звернулася в поліцію — і знову отримала відмову.

Поліція відмовлялася порушувати справу, незважаючи на те, що на дівчину напали біля її будинку, в її сумці було знайдено пристрій для стеження, їй надходили погрози вбивством. І навіть зіпсовані в автомобілі Володіної гальма не змогли переконати поліцію відкрити справу.

Відділ СК Заволжскому району Ульяновська тільки в березні 2018-го порушив справу про публікації фотографій Володіної, кваліфікувавши це як порушення недоторканності приватного життя (частина 1 статті 137 КК). А вже в грудні 2018-го розслідування припинили, хоча з’ясувалося, що публікував фотографії користувач, який перебував в Азербайджані. За інформацією ж ульяновського УМВС, Салаев в цей час залишався в Росії.

Ульяновське УМВС відмовилося надати Володіної госзащиту, пояснивши, що погрози були лише проявом ревнощів. «Заявлені Володіної Ст. А. загрози є результатом особистих неприязних відносин, а також ревнощів з боку Салаева Н. Е.», — пояснили в МВС. Постраждала просила обрати Салаеву в якості запобіжного заходу заборону наближатися до неї і писати їй повідомлення, але слідчий відмовився.

Не домігшись справедливості та захисту, в кінці 2018 року Валерія Володіна виїхала з Росії. За її словами, з тих пір відкриті погрози припинилися, проте її телефон регулярно намагаються зламати, а матері періодично телефонують невідомі азербайджанські номери.

Тепер жінка постійно носить з собою газовий балончик, з ним ходить і її син-підліток. Восени минулого року в Ульяновську двоє чоловіків у масках напали на її брата в під’їзді її будинку, розповідає Валерія, — справа теж не порушили; після цього вона сама встановила камери в тому під’їзді.

«Ті докази, які я наводжу, — або губляться експертизи, або постійні відписки і відмови, — обурена Володіна. — Смс-переписка — це не докази, телефонні дзвінки — це не докази, хоча, наскільки я знаю, у нас зараз за коментарі в соцмережі можна виїхати на термін на якийсь. А тут гігабайти скрінів і листувань не мають ніякого значення при слідстві».

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зобов’язав російську владу виплатити Валерії Володіної 20 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та ще майже 6 тис. євро судових витрат. На думку суддів, влада Росії порушили статті 3 і 14 Конвенції (заборона тортур і нелюдського поводження, а також заборона дискримінації).

Це перше рішення ЄСПЛ за скаргою з Росії, в якому позиція влади, не приймають заходів по боротьбі з домашнім насильством, визнається дискримінаційною, зазначає адвокат Ольга Гнєздилова.