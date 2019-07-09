Мирослав Олешко прокоментував рішення Зеленського не проводити парад до Дня Незалежності

На переїзд до музею Леніна йому грошей не шкода. На військовий парад шкода, – так прокоментував рішення Зеленського не проводити парад відомий волонтер, блогер Мирослав Олешко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соцмережі фейсбук.

Олешко з обуренням пише: «На переїзд до музею Леніна йому грошей не шкода.

На військовий парад шкода.

Я пам’ятаю, якою гордістю ветеранам та військовим було брати участь у параді. Якою гордістю для родин тих, у кого діти брали участь у марші. Як це піднімало бойовий дух.

Зеленський вирішив це забрати. Чи питався думки військових, добровольців?

Це недоречне рішення. Українці мають сказати своє слово, якого в них Президент не питав».

Нагадаємо, що впродовж п’яті років поспіль в Україні проводився парад до Дня Незалежності України, під час якого демонстрували нову зброю, нові строї українських військ і єдність українського народу.

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