САП оскаржить вирок Труханову у справі одеського заводу “Краян”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить виправдувальний вирок у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо купівлі Одеською міською радою за завищеною вартістю будівлі колишнього заводу “Краян”.

“…прокурори САП категорично не згодні із зазначеним судовим рішенням. (…) після ознайомлення з повним текстом вироку прокурори САП подадуть апеляційну скаргу на рішення суду”, – йдеться в повідомленні САП у Facebook.

У САП зазначили, що, на думку сторони звинувачення, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели всебічне, повне і об’єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які в своїй сукупності в повному обсязі доводять винність міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

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У свою чергу НАБУ заявило про підтримку позиції САП. “НАБУ підтримує наміри САП оскаржити виправдувальний вирок у справі “Краян”, – йдеться на сторінці бюро у Facebook.

Як повідомив голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, у вівторок Малиновський районний суд Одеси виніс виправдувальний вирок у справі Труханова щодо купівлі міськрадою Одеси за завищеною вартістю будівлі ВАТ ХК “Краян”.

За інформацією місцевого видання “Думская”, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства “Завод “Краян”, за 185 млн грн у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу “Краян”.

За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

16 лютого Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання антикорупційних органів про арешт Труханова з альтернативою застави в 50 млн грн і відпустив його на поруки народного депутата Дмитра Голубова (фракція “БПП”).

У березні 2018 р. Солом’янський районний суд Києва відновив арешт 185 млн грн, які було сплачено з міського бюджету Одеси за будівлю ВАТ ХК “Краян”, і ухвалив рішення про їх передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі будівель ВАТ “ХК “Краян”.

Джерело – interfax

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