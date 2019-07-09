Труханова та інших фігурантів справи заводу «Краян» виправдав суд

У залі суду під час розгляду справи Труханова і фігурантів справи заводу «Краян» влаштували масову бійку. Повідомляє 5 канал.

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, до складу якої входить Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко виправдала фігурантів “справи Краяна”.

Виправдальний вирок оголошено меру Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору Департаменту міськгосподарства Олексію Спектору, його заступнику Володимиру Радіонову та депутату Одеської міськради Василю Шкрябу.

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Нагадаємо, САП клопотала про 12 років ув’язнення для міського голови Одеси Геннадій Труханова в цій справі. Чиновників обвинувачують у придбанні будівлі заводу “Краян” для міської ради за ціною, удвічі вищою за ринкову.

“Одеська мерія, за рахунок діяльності осіб на чолі з Трухановим, організувала придбання будівлі, яка коштувала 4,2 млн грн, – за 185 млн грн. Тобто в 40 разів дорожче. Це є нахабністю щодо одеситів”, – зазначає юрист Центру протидії корупції Віталій Цокур.

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