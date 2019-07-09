Підтримати Княжицького закликав львів’ян Парубій

Голова Верховної Ради України підкреслив, що навколо мовного закону не було би жодних протистоянь, якби політики не піднімали постійно це питання

Про це Андрій Парубій сказав в ефірі Еспресо.TV.

Голова Верховної Ради вкотре підкреслив, що протягом багатьох років ворог намагався розділити Україну за мовною ознакою.

“Прийняття закону про мову продемонструвало, що мова єднає, мова об’єднує всіх українців. І не було би жодних протистоянь, якби політики не піднімали постійно це питання. Я хочу сказати, що власне Микола Княжицький, який є автором цього закону, доклав титанічних зусиль для того, щоб цей закон був прийнятий”, – зазначив Парубій.

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Він додав, що Микола Княжицький на позачергових виборах до Ради балотується по Львову: “І я просив би всіх львів’ян підтримати Миколу Княжицького як людину, завдяки якій ми маємо сьогодні закон про мову. Ми з ним узгоджуємо наші позиції вже в майбутньому парламенті щодо того, як не допустити реваншу і не допустити зміни і скасування закону про мову. Але я думаю, що наша команда “Європейської солідарності” буде достатньо потужно представлена, щоб ми не допустили будь-яких намагань змінити закон про мову чи закон про декомунізацію, а також попередили напади на ПЦУ”.

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