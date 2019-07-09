Пєсков: правоохоронні органи повертають довіру росіян

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що робота правоохоронних органів поступово сприяє зростанню довіри з боку росіян. Про це він заявив РБК.

«Сама по собі робота правоохоронних органів в кінцевому підсумку повертає довіру росіян», — сказав Пєсков.

Він також додав, що співробітники поліції виконують великий обсяг роботи: «Це щоденна дуже серйозна робота, яка має своєю метою забезпечення безпеки громадян і законності». І тільки «окремі випадки» «вкрай небажані до повторення і є абсолютно неприпустимими».

Пєсков зазначив ситуацію з затриманням і пред’явлення звинувачення про замах на збут наркотиків журналісту «Медузи» Івану Голунову. «І це як раз і та робота, яка спрямована на недопущення в подальшому таких проявів», — сказав прес-секретар російського лідера.

Нагадаємо, Голунь заявляв, що порушена проти нього справа пов’язана з розслідуванням про зв’язок силовиків зі столичним похоронним бізнесом. 11 червня міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев оголосив про припинення справи, Голунова відпустили з-під домашнього арешту і перевели в статус свідка.