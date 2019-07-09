Повінь – зміна системи

Menu
Close

РБК: диверсія розглядається як одна з версій пожежі на підводному човні в Баренцевому морі

09.07.2019

РБК: диверсия рассматривается как одна из версий пожара на подлодке в Баренцевом море

Комісія під керівництвом головкому ВМФ Миколи Євменова, що розслідує обставини виникнення пожежі на підводному човні, де загинули 14 моряків, розглядає кілька версій. Це диверсія, коротке замикання в електричному щитку і «якесь зовнішнє вплив», яке могло бути «зіткнення з зовнішнім об’єктом», із-за чого в акумуляторну батарею потрапила вода, повідомляє РБК з посиланням на джерела.

«Якщо вода надходить в акумуляторну батарею, вона починає виділяти хлор, а це призводить до перегріву та вибуху», — цитує співрозмовника видання, знайомого з роботою підводних човнів.

Один з джерел пояснив, що диверсія могла бути здійснена, якщо на стадії підготовки човна до завдання у неї був «заздалегідь закладений елемент, який призвів до вибуху». За словами співрозмовника, система безпеки на підводних човнах робить цю версію малоймовірною.

У Міноборони інформацію не прокоментували, запропонувавши дочекатися закінчення роботи комісії.

Читайте також:   CNN запідозрили російських хакерів у провокуванні катарського кризи
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *