РБК: диверсія розглядається як одна з версій пожежі на підводному човні в Баренцевому морі

Комісія під керівництвом головкому ВМФ Миколи Євменова, що розслідує обставини виникнення пожежі на підводному човні, де загинули 14 моряків, розглядає кілька версій. Це диверсія, коротке замикання в електричному щитку і «якесь зовнішнє вплив», яке могло бути «зіткнення з зовнішнім об’єктом», із-за чого в акумуляторну батарею потрапила вода, повідомляє РБК з посиланням на джерела.

«Якщо вода надходить в акумуляторну батарею, вона починає виділяти хлор, а це призводить до перегріву та вибуху», — цитує співрозмовника видання, знайомого з роботою підводних човнів.

Один з джерел пояснив, що диверсія могла бути здійснена, якщо на стадії підготовки човна до завдання у неї був «заздалегідь закладений елемент, який призвів до вибуху». За словами співрозмовника, система безпеки на підводних човнах робить цю версію малоймовірною.

У Міноборони інформацію не прокоментували, запропонувавши дочекатися закінчення роботи комісії.