Честь – пройти з побратимами по головній вулиці країни, – Бірюков про парад до Дня Незалежності

Відомий волонтер, у минулому радник Міністра оборони Юрій Бірюков відреагував на заяву Зеленського щодо рішення не проводити цього річ військовий парад до Дня Незалежності України. Бірюков вважає, що військові вважали за честь пройти з побратимами по головній вулиці країни. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Юрія Бірюкова у соцмережі фейсбук.

Юрій Бірюков написав: «Фото – це в минулому році. Я так розумію, що на якийсь час – “останній” парад.

На фото – коробка ветеранів АТО. Там тоді була красива історія, коли всім ветеранам видали берети “їх” квітів приналежності. І вони пішли в єдиній коробці, з різними беретами, символізуючи єдність. Так …

Так ось, я брав участь у підготовці парадів з 2015 року. І щороку же були розмови про “дорожнечу” параду, що завжди було брехнею.

Форма, грошове утримання, харчування – це ж і так дається. За рахунок того, що частина учасників перебували в режимі відрядження – додаткові витрати можна було б оцінити в кілька мільйонів гривень. І то, з великим запасом. А паливо для техніки – бойова підготовка, з відпрацюванням для водіїв режиму пересування в колоні, в міських умовах і так далі. І ось премії. Всі ці роки премії і так платилися.

Я спілкувався з великою кількістю учасників парадів. І завжди чув слово “честь”.

Честь – пройти з побратимами по головній вулиці країни.

Честь – бути на параді з нагоди головного свята.

Честь – чути овації всіх глядачів.

Тепер цього не буде. Будуть премії. Як і були раніше – тепер, можливо, всім військовим. А параду не буде.

1000 гривень на ніс. Ціна честі?»

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Нагадаємо, що відомий волонтер, блогер Мирослав Олешко Зеленський прокоментував вирішив рішення Зеленського не проводити парад. Він написав: «На переїзд до музею Леніна йому грошей не шкода. На військовий парад шкода».

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