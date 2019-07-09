Дефляція в Україні у червні становила 0,5%

Споживчі ціни в Україні у червні 2019 року знизилися на 0,5% до травня цього року, тоді як у річному вимірі зафіксована інфляція на рівні 9%, повідомила Державна служба статистики України у вівторок.

Інфляція в Україні у травні 2019 року становила 0,7% порівняно з 1% у квітні, 0,9% – у березні, 0,5% – у лютому і 1% – у січні.

Згідно з даними Держстату, в річному вимірі зростання споживчих цін за підсумками червня 2019 року сповільнилося до 9% з 9,6% – за підсумками травня, і прискорилося з 8,8% – за підсумками квітня і 8,6% – березня.

Базова інфляція в червні знизилася до 0% з 0,2% у травні 2019 року, тоді як у квітні її показник становив 0,4%, у березні – 1,2%, у лютому – 0,2%, у січні – 0, 3%.

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше (на 26,7% і 14,3%) подешевшали яйця і овочі. На 2,0-0,4% знизилися ціни на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочну продукцію. Водночас на 9,3% і 6,7% подорожчали фрукти та цукор, на 1,4-0,5% – хліб, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби.

Читайте також – Збитки на 100 млн: Міноборони знало про брак бронежилетів. Відео

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,7%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 6,4%. Разом із тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 1,2%, каналізацію – на 0,9%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт загалом на 0,3% в основному зумовлено подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 7,6%. Разом із тим на 0,2% подешевшали паливо і оливи.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у 2018 році сповільнилося до 9,8% з 13,7% у 2017 році.

Поквартальний прогноз Нацбанку України прередбачав зниження річної інфляції до кінця першого кварталу поточного року до 8,4%, утримання її на цьому рівні в другому кварталі з подальшим зниженням до 7,7% за підсумками третього кварталу і 6,3% – за підсумками 2019 року .

Індекс цін споживачів у червні 2019 р,%:

червень 2019 до травня 2019

червень 2019 до грудня 2018

червень 2019 до червня 2018

січень-червень 2019 до січня-червня 2018

Індекс споживчих цін

-0,5

3,6

9,0

9,0

Продукти харчування і безалкогольні напої

-1,1

4,8

8,5

8,0

Продукти харчування

-1,2

4,9

8,8

8,3

Хліб та хлібопродукти

0,9

5,3

15,5

14,6

Хліб

1,4

6,8

21,0

20,3

Макаронні вироби

0,3

3,4

12,5

13,5

М’ясо та м’ясопродукти

0,3

2,6

7,9

7,4

Риба та рибопродукти

0,5

4,8

8,8

9,0

Молоко

-1,2

-1,5

11,9

10,3

Сир і м’який сир (творог)

0,1

2,6

10,0

9,4

Яйця

-26,7

-49,7

-43,2

-23,1

Масло

0,3

3,3

10,5

10,1

Олія соняшникова

0,2

-0,1

1,2

1,4

Фрукти

9,3

33,6

-2,1

-16,8

Овочі

-14,3

24,0

32,5

41,2

Цукор

6,7

9,0

5,5

-3,8

Безалкогольні напої

0,3

2,5

5,2

5,6

Алкогольні напої, тютюнові вироби

1,2

7,2

15,9

17,1

Одяг і взуття

-3,0

-0,2

0,1

1,1

Одяг

-3,1

-0,7

-0,4

0,1

Взуття

-3,0

0,2

-0,2

1,5

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива

-1,4

1,5

10,4

12,5

Утримання і ремонт житла

0,4

2,0

7,2

7,9

Водопостачання

1,2

8,1

21,1

21,1

Каналізація

0,9

8,6

23,9

24,0

Утримання будинків і прибудинкових територій

0,8

4,5

13,2

15,3

Електроенергія

0,0

0,0

0,0

0,0

Природний газ

-6,4

-10,3

10,2

19,9

Гаряча вода, опалення

0,0

13,7

19,6

18,7

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла

-0,2

0,7

3,1

4,3

Охорона здоров’я

0,4

3,2

7,4

7,6

Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання

0,3

2,4

5,8

6,1

Амбулаторні послуги

0,4

6,0

11,9

11,7

Транспорт

0,3

1,5

8,7

7,8

Паливо і мастила

-0,2

-1,8

2,6

-1,0

Транспортні послуги

1,5

7,6

24,7

26,0

Пасажирський залізничний транспорт

7,6

26,7

24,9

26,4

Пасажирський автодорожній транспорт

0,7

5,5

24,4

25,9

Зв’язок

-0,2

7,1

16,0

16,3

Відпочинок і культура

-0,1

1,2

3,3

3,4

Освіта

0,4

2,3

13,2

13,4

Ресторани та готелі

1,0

4,5

11,6

11,8

Різні товари та послуги

0,3

0,2

10,1

10,1

Дані: Держстат. Наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!