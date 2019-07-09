Віталій Портников: Москва карає народи

Кремлівська реакція на нову хвилю антиросійських настроїв в Грузії демонструє, як змінилася політика Володимира Путіна на пострадянському просторі

Ще недавно Кремль намагався підтримувати стійкість режимів, які зберігали з ним хоча б відносно нормальні стосунки і «карав» тих, хто вибирав шлях опору російській агресії.

Уряд “Грузинської мрії” і її лідера, олігарха Бідзіна Іванішвілі – саме такий, що декларує “конструктивний підхід”. Відновлення економічних зв’язків, підтримка туризму з Росії, небажання допускати ескалації через окуповані території … Зрештою, сама сесія Міжпарламентської асамблеї православ’я, під час якої російський депутат Сергій Гаврилов сів в крісло спікера грузинського парламенту – теж результат цієї політики.

Протести проти Гаврилова організовували опозиційні партії. Не влада. Представники влади засудили факт появи Гаврилова в кріслі спікера, але намагалися втихомирити пристрасті і навіть розігнати акцію протесту. Москва у відповідь на дії грузинської опозиції скасувала авіаційне сполучення з Грузією, що стало серйозним ударом по туризму в цій країні.

Журналіст опозиційного каналу ображає Путіна. Канал “Руставі-2” постійно критикує не тільки Кремль, але і грузинську владу. Представники цієї влади – втім, як і представники опозиції, як і представники самого телеканалу – засуджують журналіста. Його засуджує навіть Михаїл Саакашвілі, якого в Москві звично звинувачують у всіх смертних гріхах. Російські ЗМІ називають реакцію колишнього грузинського президента “незвичайною”. Але у парламенті обговорюють можливість заборони імпорту грузинських вин і мінеральних вод. Повторюся, не в відповідь на недружні дії уряду Грузії. А у відповідь на поведінку опозиційного журналіста на опозиційному каналі.

І це – головний урок, який повинна була б винести команда Володимира Зеленського з ситуації в Грузії. Москва більше не виховує уряди. Вона виховує народи.

Можна проявляти чудеса конструктивності, виступати за відновлення переговорів, відмову від блокади Донбасу і навіть за особливий статус окупованих територій. Можна розмовляти російською мовою і навіть відновити подачу води до окупованого Криму.

Це все більше не має для Москви ніякого значення. Будь-яка антиросійська демонстрація в центрі Києва або Львова, будь-яка “неправильна” телевізійна програма на будь-якому телевізійному каналі може призвести до відключення газу, відновлення обстрілів, захоплення кораблів. Тобто – до будь-якого покарання.

Кремль ставить урядам, які хотіли б знайти з ним спільну мову, просте і ясне завдання – заспокоїти “баламутів” у власних країнах. Зробити так, щоб в Україні чи Грузії не було людей, які наважилися б виходити на демонстрації проти російського керівництва або говорити в ефірі те, що може не сподобається депутатам Державної Думи. Не тільки уряди, але і народи колишніх радянських республік повинні знати своє місце. Належне місце, за словами російського “сенатора” Олексія Пушкова. Він відверто насміхався над Україною, коли Росія поверталася до ПАРЄ, а тепер підтримує заборону на грузинські продукти. Це його уявлення про належне місце і є.

І це те, що Зеленський повинен зрозуміти ще до початку діалогу з Путіним в будь-якому форматі. З Росією не вдасться домовитися ні про що. І тому, що Путін не хоче домовлятися. І тому, що в нашій країні дуже багато патріотів, які не погодяться з капітуляцією. А карати за їхню “неправильну поведінку” Кремль буде всіх – і самих патріотів, і Зеленського з його командою, і місцевих колабораціоністів. Може, в цьому і полягає тепер наша національну єдність – в тому, що всі ми разом, як і грузини сьогодні, станемо об’єктом російського “покарання”?

Джерело: Еспресо TV

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