У Франції з Єлисейського палацу зникли раритети

Розслідування щодо зниклих творів французької держави було розпочато після того, як комітет Міністерства культури визначили, що з резиденції французького президента зникли сім дерев’яних, теракотових і бронзових статуй.

Загальна вартість статуй становить десятки тисяч євро.

Поки тільки встановлено, що статуї були взяті для прикраси палацу між 1879 і 1984 роками, і що зараз їх немає на місці. Вони поняття не мають, вони були вкрадені, загублені, зламані або викинуті за помилку. Вони також не знають, коли статуї пропали.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Чиновники передали детальні документи з описом творів мистецтва разом з фотографіями.

За останні два століття Єлисейський палац, а також міністерства та посольства реквізували близько 467 000 творів мистецтва. Але коли чиновники склали список всіх цих творів мистецтва, вони виявили, що 57 500 зникли, у тому числі близько 1000 на Єлисейських полях.

Багато з них були взяті міністрами і їх радниками для прикраси своїх будинків після відходу з посади. Деякі зникнення відбулися із-за некомпетентності. Античний абажур, який був класифікований як зниклий, був знайдений пылящимся в шафі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в парламенті Франції вкрали картини.

За матеріалами «Європейська правда»

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