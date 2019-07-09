У США з-за віскі масово загинула риба

Близько 45 000 бочок віскі згоріли минулого тижня на складі. З вогнем боролися пожежні бригади з чотирьох округів. Однак вихідні офіційні особи повідомили, що під час гасіння пожежі стався витік алкоголю, який потрапив у річку. Забруднення призвело до зниження рівня кисню у воді.

«Бактерії у воді слідують за джерелом їжі, тобто цукром в алкоголі, і тому вони використовують майже всі кисень у цій зоні. Риба починає слабшати і врешті-решт вмирає», — каже Роберт Френсіс, який керує державною командою реагування на надзвичайні ситуації.

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Рятувальники використовують спеціальні баржі для аерації води, намагаючись підвищити рівень кисню для порятунку риби.

Чиновники планують залишити мертву рибу у водоймі, щоб вона розклалася природним чином, що, за їх словами, не завдасть шкоди річці або людям.

Beam Suntory, материнська компанія марки Jim Beam, заявила, що «після того, як пожежу загасили, і все — в безпеці, ми плануємо мінімізувати і ліквідувати вплив на навколишнє середовище».

«Ми побудували загородження на місці інциденту, щоб уникнути подальшого витоку алкоголю в сусідніх водних шляхів, і ми проводимо відбір проб води та аналізи, щоб одержувати дані про якість води в річці в режимі реального часу, в рамках узгоджених з владою зусиль», — йдеться в заяві компанії.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», аномальна спека призвела до масової загибелі риби в Рейні.

За матеріалами «ВВС Україна»

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