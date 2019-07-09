Зеленський хоче виплатити премії українським військовим на 300 млн грн замість параду

Президент України Володимир Зеленський запропонував не проводити дорогий помпезний парад на День Незалежності, а виділити 300 млн грн на премії українським військовим.

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“Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Як правило, 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад, такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов’язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил”, – повідомив він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook .

“Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності ми будемо. Але буде новий формат”, – наголосив Зеленський.

Джерело – interfax

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