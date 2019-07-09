Туристам в Єгипті дозволили безкоштовну зйомку музеїв і пам’яток

Безкоштовну фотозйомку в музеях Єгипту, а також на території історичних пам’яток дозволили туристам в Єгипті. Раніше за використання фотокамер з відвідувачів стягували плату в залежності від значимості музею чи пам’ятника.

Відповідне рішення прийняло керівництво вищої ради у справах пам’яток стародавності держави. За словами голови ради Мустафи Вазірі, дозвіл робити фотографії в музеях і районах археологічних пам’яток може залучити в Єгипет більше туристів.

При цьому в раді нагадали, що використовувати спалах всередині музеїв, в стародавніх гробницях і храмах, як і раніше, заборонено.

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

«Навколо Світу. Україна» писав про відпочинок в Єгипті: заради чого туди варто їхати.

За матеріалами Delfi.ee

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