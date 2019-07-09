Туристам в Єгипті дозволили безкоштовну зйомку музеїв і пам’яток

Безкоштовну фотозйомку в музеях Єгипту, а також на території історичних пам’яток дозволили туристам в Єгипті. Раніше за використання фотокамер з відвідувачів стягували плату в залежності від значимості музею чи пам’ятника.
Відповідне рішення прийняло керівництво вищої ради у справах пам’яток стародавності держави. За словами голови ради Мустафи Вазірі, дозвіл робити фотографії в музеях і районах археологічних пам’яток може залучити в Єгипет більше туристів.
При цьому в раді нагадали, що використовувати спалах всередині музеїв, в стародавніх гробницях і храмах, як і раніше, заборонено.
Експрес-інформація по країні
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на
Синайському півострові в Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Каїр
Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)
Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,690 (108-я в світі)
ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)
Валюта – єгипетський фунт
Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією
«Навколо Світу. Україна» писав про відпочинок в Єгипті: заради чого туди варто їхати.
За матеріалами Delfi.ee
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