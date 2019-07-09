Сьогодні звільнено 70 голів райадміністрацій

Президент Володимир Зеленський видав у вівторок розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.
Про це свідчать розпорядження президента від 9 липня №76-№146 включно.
Читайте також – Зеленський хоче виплатити премії українським військовим на 300 млн грн замість параду
Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.
Зокрема, президент звільнив:
Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
Володимира Каретка – з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
Ігоря Довбаня – з посади голови Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації.
Владислава Уткіна – з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
Олега Легезу – з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
Ярослава Чернегу – з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
Олега Китасюка – з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
Сергія Ладана – з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
Людмилу Марцин – з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
Леоніда Лобаня – з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
Катерину Кедик – з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
Михайла Вдовцова – з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
Наталію Василець – з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
Юлію Гринчук – з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
Валерія Ткачука – з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
Віктора Козака – з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
Андрія Харламповича – з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
Анатолія Бринчука – з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
Ореста Василишина – з посади голови Турійської РДА Волинської області.
Василя Голядинця – з посади голови Шацької РДА Волинської області.
Дмитра Дресвяннікова – з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
Дмитра Такаджи – з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
Дмитра Черницю – з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
Володимира Сагайдака – з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
Петра Яригна – з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
Миколу Жилінського – з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
Михайла Русанюка – з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
Василя Дем’янчука – з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
Назарія Павлія – з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
Юрія Клименка – з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
Олександра Лукашова – з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
Павла Сороку – з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
Андрія Кочергу – з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
Олександра Сенченка – з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
Ольгу Бороту – з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Самородченка – з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
Сергія Завалія – з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Твердовського – з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
Ольгу Анісімову-Шило – з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
Андрія Шевкенича – з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
Надію Щур – з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
Володимира Кирилича – з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
Ігоря Хруня – з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
Олександра Лабецького – з посади голови Турківської РДА Львівської області.
Андрія Грачова – з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
Людмилу Латишеву – з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
Сергія Шакуна – з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
Дмитра Мухтарова – з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
Анатолія Гаркавого – з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
Дениса Мусієнка – з посади голови Болградської РДА Одеської області.
Камандара Байрамова – з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
Тамілу Шевченко – з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
Ярослава Березюка – з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
Миколу Петрушка – з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
Анатолія Смаглюка – з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
Григорія Сіденка – з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
Вікторію Сокол – з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
Сергія Хрупу – з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
Віталія Супруна – з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
Геннадія Дорошенка – з посади голови Сумської РДА Сумської області.
Людмилу Юзьків – з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
Ігоря Яворського – з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
Юрія Ништу – з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
Олександра Похилого – з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
Володимира Сергійчука – з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
Богдана Солошенка – з посади голови Кам’янської РДА Черкаської області.
Олега Недогоду – з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
Володимира Клименка – з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
Сергія Джоболду – з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
Володимира Потапенка – з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.
Джерело – Українська правда
Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!