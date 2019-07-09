Сьогодні звільнено 70 голів райадміністрацій

Президент Володимир Зеленський видав у вівторок розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження президента від 9 липня №76-№146 включно.

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Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.

Володимира Каретка – з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.

Ігоря Довбаня – з посади голови Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації.

Владислава Уткіна – з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.

Олега Легезу – з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.

Ярослава Чернегу – з посади голови Літинської РДА Вінницької області.

Олега Китасюка – з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.

Сергія Ладана – з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.

Людмилу Марцин – з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.

Леоніда Лобаня – з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.

Катерину Кедик – з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.

Михайла Вдовцова – з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.

Наталію Василець – з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.

Юлію Гринчук – з посади голови Горохівської РДА Волинської області.

Валерія Ткачука – з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.

Віктора Козака – з посади голови Ковельської РДА Волинської області.

Андрія Харламповича – з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.

Анатолія Бринчука – з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.

Ореста Василишина – з посади голови Турійської РДА Волинської області.

Василя Голядинця – з посади голови Шацької РДА Волинської області.

Дмитра Дресвяннікова – з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.

Дмитра Такаджи – з посади голови Волноваської РДА Донецької області.

Дмитра Черницю – з посади голови Мангушської РДА Донецької області.

Володимира Сагайдака – з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.

Петра Яригна – з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.

Миколу Жилінського – з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.

Михайла Русанюка – з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.

Василя Дем’янчука – з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.

Назарія Павлія – з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.

Юрія Клименка – з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.

Олександра Лукашова – з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.

Павла Сороку – з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.

Андрія Кочергу – з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.

Олександра Сенченка – з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.

Ольгу Бороту – з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Самородченка – з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.

Сергія Завалія – з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Твердовського – з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.

Ольгу Анісімову-Шило – з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.

Андрія Шевкенича – з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.

Надію Щур – з посади голови Жовківської РДА Львівської області.

Володимира Кирилича – з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.

Ігоря Хруня – з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.

Олександра Лабецького – з посади голови Турківської РДА Львівської області.

Андрія Грачова – з посади голови Біловодської РДА Луганської області.

Людмилу Латишеву – з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.

Сергія Шакуна – з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.

Дмитра Мухтарова – з посади голови Сватівської РДА Луганської області.

Анатолія Гаркавого – з посади голови Старобільської РДА Луганської області.

Дениса Мусієнка – з посади голови Болградської РДА Одеської області.

Камандара Байрамова – з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.

Тамілу Шевченко – з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.

Ярослава Березюка – з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.

Миколу Петрушка – з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.

Анатолія Смаглюка – з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.

Григорія Сіденка – з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.

Вікторію Сокол – з посади голови Глухівської РДА Сумської області.

Сергія Хрупу – з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.

Віталія Супруна – з посади голови Охтирської РДА Сумської області.

Геннадія Дорошенка – з посади голови Сумської РДА Сумської області.

Людмилу Юзьків – з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.

Ігоря Яворського – з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.

Юрія Ништу – з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.

Олександра Похилого – з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.

Володимира Сергійчука – з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.

Богдана Солошенка – з посади голови Кам’янської РДА Черкаської області.

Олега Недогоду – з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.

Володимира Клименка – з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.

Сергія Джоболду – з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.

Володимира Потапенка – з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

Джерело – Українська правда

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