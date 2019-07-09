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Сьогодні звільнено 70 голів райадміністрацій

09.07.2019

Президент Володимир Зеленський видав у вівторок розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження президента від 9 липня №76-№146  включно.

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Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

  • Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Володимира Каретка – з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Ігоря Довбаня – з посади голови Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Владислава Уткіна – з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
  • Олега Легезу – з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
  • Ярослава Чернегу – з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
  • Олега Китасюка – з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
  • Сергія Ладана – з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
  • Людмилу Марцин – з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
  • Леоніда Лобаня – з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
  • Катерину Кедик – з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
  • Михайла Вдовцова – з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
  • Наталію Василець – з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
  • Юлію Гринчук – з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
  • Валерія Ткачука – з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
  • Віктора Козака – з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
  • Андрія Харламповича – з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
  • Анатолія Бринчука – з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
  • Ореста Василишина – з посади голови Турійської РДА Волинської області.
  • Василя Голядинця – з посади голови Шацької РДА Волинської області.
  • Дмитра Дресвяннікова – з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
  • Дмитра Такаджи – з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
  • Дмитра Черницю – з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
  • Володимира Сагайдака – з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
  • Петра Яригна – з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
  • Миколу Жилінського – з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
  • Михайла Русанюка – з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
  • Василя Дем’янчука – з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
  • Назарія Павлія – з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
  • Юрія Клименка – з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
  • Олександра Лукашова – з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
  • Павла Сороку – з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
  • Андрія Кочергу – з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
  • Олександра Сенченка – з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
  • Ольгу Бороту – з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Самородченка – з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Завалія – з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Твердовського – з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
  • Ольгу Анісімову-Шило – з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
  • Андрія Шевкенича – з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
  • Надію Щур – з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
  • Володимира Кирилича – з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
  • Ігоря Хруня – з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
  • Олександра Лабецького – з посади голови Турківської РДА Львівської області.
  • Андрія Грачова – з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
  • Людмилу Латишеву – з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
  • Сергія Шакуна – з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
  • Дмитра Мухтарова – з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
  • Анатолія Гаркавого – з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
  • Дениса Мусієнка – з посади голови Болградської РДА Одеської області.
  • Камандара Байрамова – з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
  • Тамілу Шевченко – з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
  • Ярослава Березюка – з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
  • Миколу Петрушка – з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
  • Анатолія Смаглюка – з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
  • Григорія Сіденка – з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
  • Вікторію Сокол – з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
  • Сергія Хрупу – з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
  • Віталія Супруна – з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
  • Геннадія Дорошенка – з посади голови Сумської РДА Сумської області.
  • Людмилу Юзьків – з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
  • Ігоря Яворського – з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
  • Юрія Ништу – з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
  • Олександра Похилого – з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
  • Володимира Сергійчука – з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
  • Богдана Солошенка – з посади голови Кам’янської РДА Черкаської області.
  • Олега Недогоду – з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
  • Володимира Клименка – з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
  • Сергія Джоболду – з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
  • Володимира Потапенка – з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.
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    Джерело – Українська правда

     

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