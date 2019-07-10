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Порошенко відреагував на скасування військового параду

10.07.2019

Колишній президент Петро Порошенко вважає рішення свого наступника Володимира Зеленського скасувати військовий парад на День Незалежності “не дуже далекоглядним”.

Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка “Європейська солідарність”.

“Воєнний парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно”, – цитуються в повідомленні слова Порошенка.

Але, каже екс-президент, Зеленський як верховний головнокомандувач Збройних сил України має “повне право приймати рішення – проводити парад чи ні”.

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“Це залежить від пріоритетів пана Зеленського”, – наголошує він.

Водночас Порошенко привітав ідею направити зекономлені на параді гроші військовим.

“Я повністю вітаю ініціативу, щоб підтримати грошовим забезпеченням нашу армію”, – заявив він.

Також екс-президент зазначив, що при ньому проведення параду коштувало значно менше, ніж 300 мільйонів, про які казав Зеленський.

“Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. В тому числі повітряний парад, де потрібно була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення”, – повідомив Порошенко.

 

Джерело – Українська правда

 

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