Соцопитування: партія Вакарчука не проходить у Раду

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, Голос не подолає п’ятивідсотковий бар’єр на виборах

Партія Голос Святослава Вакарчука, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, не подолає п’ятивідсотковий бар’єр і не пройде до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня. З тих, хто буде голосувати і визначився, за неї проголосували б всього 4,4%.

На першому місці за підсумками опитування президентська партія Слуга народу — у неї 48,5% підтримки респондентів. Крім неї, у Раду проходять:

Опозиційна платформа — За життя — 14,1%;

Європейська солідарність — 9,2%;,

Батьківщина — 6,2%.

За партію Сила і честь Ігоря Смешка віддали б голос 4,1% респондентів визначилися.

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня у 2004 респондентів методом особистого інтерв’ю.