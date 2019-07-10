Virgin Galactic почне туристичні польоти в космос через рік

Virgin Galactic, компанія британського мільярдера Річарда Бренсона має намір через почати туристичні польоти в космос. Здійснити цю ідею має допомогти первинне розміщення акцій компанії на фондових біржах, яке принесе необхідний для фінансування польотів капітал. Акції компанії повинні вийти на біржі в нинішньому році.

За словами керуючого компанією Хаматов Палихапитии, такий вид туризму стане прибутковим лише на протязі року. В даний час ціна одного місця на суборбитальном літаку компанії коштує 250 тисяч доларів, тривалість польоту трохи більше двох годин.

Незважаючи на високу ціну польоту, заявку на участь у польотах подали понад 2500 осіб, це і надає впевненість компанії, що космічний туризм буде прибутковим.

На початку року Virgin Galactic зробила два пробних польоту на суборбитальную висоту в яких взяли участь 5 осіб, обидва польоту пройшли успішно.

Космічне судно Virgin Galactic під назвою Unity вміщує до шести пасажирів разом з двома пілотами. Ракетний двигун Unity запускають на висоті 13 кілометрів, де апарат відокремлюється від літака-носія. Корабель швидко досягає швидкість в три рази перевищує швидкість звуку і поступово досягає висоти близько 100 км, звідки вже помітний вигин Землі. Пасажири відчують почуття невагомості.

Палихапития повідомив також про наміри компанії зайнятися гиперзвуковыми пасажирськими перевезеннями хоча такий вид транспорту навряд чи реалістичний раніше, ніж через 10 років. Як приклад наводиться теоретична можливість потрапити з Нью-Йорка в Шанхай за 40 хв. На літаку «Ту-144» при максимальній швидкості такий політ зайняв би не менше п’яти годин.

За словами Річарда Бренсона, голови компанії Virgin Group, чиїм підрозділом є Virgin Galactic – початок космічного туризму схоже на початок комерційної авіації, коли трансатлантичні перельоти коштували сотні тисяч доларів. Він вважає, що ціни на космічний туризм будуть знижуватися швидше, ніж ціни комерційної авіації.