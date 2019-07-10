Справа MH17: Цемах може володіти важливою інформацією про катастрофу і стати ключовим свідком

Затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області і був свідком цих подій.

Про це йдеться в доповіді на сайті дослідної групи Bellingcat, опублікованому у вівторок, 9 липня.

Відзначається, що арешт Цемаха може мати істотний вплив на розслідування Об’єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, яка триває.

Дослідники зазначають, якщо підтвердяться дані про те, що в 2015 році Цемах допомагав заховати ЗРК Бук і членів його екіпажу, він може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченням у співучасті і покритті злочину.

Також наголошується, що Цемах є першим затриманим живою людиною, який мав прямий зв’язок з військовими операціями «ДНР» на місці під час збиття літака, і це могло б зміцнити легітимність судового розгляду в Нідерландах».

У матеріалі Bellingcat зазначається, що є достатньо відкритих джерел і свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі Однокласники, на якій вони виявили свідоцтва того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони, принаймні, 24 серпня 2014 року. На фотографіях, завантажених в цей день, його можна побачити з зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Bellingcat попереджає, що російська сторона буде докладати чималі зусилля, щоб знецінити показання Цемаха, зокрема, вже поширювали твердження про можливе отримання від нього неправдивих показань із застосуванням сили. Тому також критично важливо, щоб слова Цемаха підтверджувалися об’єктивними доказами.

Нагадаємо, що 29 червня суд заарештував на два місяці Володимира Цемаха— колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади «ДНР».

За даними BBC News, для його затримання українська спецслужба в кінці червня провела спецоперацію на окупованій території Донбасу.

Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. Після цього його вивезли через лінію дотику до Києва.