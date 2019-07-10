США закликали Туреччину припинити буріння у водах Кіпру.

“Провокаційним кроком” вважає Вашингтон дії Анкари в територіальних водах Кіпру і закликає зупинити буріння. З такою заявою виступила офіційний представник держдепу Морган Ортагус.

Зараз у виключній економічній зоні Кіпру, де виявлені газові родовища, що знаходяться два турецьких бурові судна. Греція і Кіпр вважають це провокацією, пише .

Ортагус підкреслила, що США дуже стурбовані діями Туреччини, які, на думку американської сторони, можуть посилити напруженість у регіоні. Представник держдепу заявила, що нафтові і газові ресурси повинні бути розділені порівну між двома спільнотами”.

Раніше Греція і Кіпр пригрозили Туреччини введенням санкцій Євросоюзу. Різку реакцію греків і греків-кіпріотів викликала активність турецького дослідного судна “Фатіх”, яка приступила до буріння свердловин в газоносних районах виключної економічної зони Кіпру.

У Туреччині наполягають, що вуглеводневі запаси в спірних дільницях на шельфі Кіпру мають належати обом громадам острова, розділеного з 1974 року на греко – і турконаселенные частини.