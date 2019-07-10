Перебір: Путін відмовився вводити санкції проти Грузії

Президент Росії Путін заявляє, що виступає проти запровадження санкцій проти Грузії, до яких напередодні закликала Державна дума.

9 липня у Санкт-Петербурзі Володимир Путін заявив, що він утримався б від санкцій “із поваги до грузинського народу”, повідомляє “Радіо свобода”.

“Заради цих людей, заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією, я б не став робити нічого, що ускладнювало б наші відносини”, – сказав російський президент.

На заклик порушити кримінальну справу проти грузинського телеведучого, який нецензурно облаяв Путіна в прямому ефірі телеканалу “Руставі-2”, Путін заявив: “забагато честі порушувати проти таких кримінальні справи”.

Напередодні Державна дума Росії попросила уряд країни запровадити санкції проти Грузії після нецензурних висловів на адресу Путіна на телеканалі “Руставі-2”. Йдеться про заборону поставок вина і мінеральної води з Грузії, а також про заборону грошових переказів між Грузією і Росією.

Із пропозицією про санкції виступила фракція “Єдина Росія”. Її підтримали інші фракції, а також думський комітет з міжнародних справ. Як заявив голова комітету Леонід Слуцький, “треба реагувати максимально жорстко і бити по руках, щоб повторювати подібні речі не кортіло як в Грузії, так і в будь-якій країні світу”.

Крім того, В’ячеслав Володін заявив, що, на думку парламентаріїв, грузинський журналіст, який образив Путіна, має бути екстрадований до Росії і постати перед російським судом.