Довго хворів і не витримав: в Одесі самогубця вистрибнув з верхнього поверху будинку (фото)

В Одесі чоловік вистрибнув із верхнього поверху будинку. Про це повідомили у відділі комунікації одеської поліції.

Так,

до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля

багатоповерхівки на пр. Небесної сотні виявлено тіло чоловіка, який впав

з висоти.

Особу загиблого встановлено. Ним виявився 56-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що чоловік вчинив акт самогубства, вистрибнувши з верхнього поверху будинку через тривале захворювання.

Наразі поліцією встановлюються усі обставини події. Вирішується

питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою “самогубство”.