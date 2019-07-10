Довго хворів і не витримав: в Одесі самогубця вистрибнув з верхнього поверху будинку (фото)

В Одесі чоловік вистрибнув із верхнього поверху будинку. Про це повідомили у відділі комунікації одеської поліції.
Так,
до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля
багатоповерхівки на пр. Небесної сотні виявлено тіло чоловіка, який впав
з висоти.
Особу загиблого встановлено. Ним виявився 56-річний місцевий житель.
Попередньо встановлено, що чоловік вчинив акт самогубства, вистрибнувши з верхнього поверху будинку через тривале захворювання.
Наразі поліцією встановлюються усі обставини події. Вирішується
питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань
відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою “самогубство”.