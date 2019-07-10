Американець побудував для себе землянку в стилі хоббіта



Власний будинок – мрія багатьох людей. Дуже часто вона не здійсненна з об’єктивних фінансових причин. Втім, якщо руки ростуть з правильного місця, а голова може проявити трохи кмітливості, можна «винайти велосипед» і отримати у власне користування заміський будиночок. Специфічний, але зате свій власний.



Напевно, кожен мріє про своєму будиночку, бажано десь в глушині, так щоб ніхто не заважав відпочивати від трудової рутини і щоденної метушні. На жаль, дозволити щось подібне собі може далеко не кожен. Втім, щасливчики все-таки є. Як, наприклад, наш сьогоднішній герой, який придбав ділянку в лісі і спорудив там справжню криївку.

Втім, це лише на перший погляд «притулок» виглядає як щось відверто дивне і не придатне для цивілізованого життя. Перше враження сходить нанівець, ледь опиняєшся за дверима-люком даного житла.

Що ж всередині? Скажімо так, всередині все виконано за програмою «комфортний мінімум». Всередину будиночка веде масивна, добре утеплені двері. В приміщенні є все необхідне для того, щоб жити тривалий час, не будучи при цьому відірваним від цивілізації. Газ, електрика, телефонний зв’язок та інтернет – людина-хоббіт (саме так місцеві жителі прозвали нашого героя) подбав про все на світі.

У невеликому, але комфортному житлі все продумано до дрібниць. Завдяки цьому знаходиться всередині не з’являється почуття нестачі вільного місця. Цікаво, що незважаючи на перебування під землею, в будиночку досить високий стелю. Поряд з землянкою чоловік побудував туалет, душову та гаража для свого велосипеда. Перед будиночком вимостив диким каменем невеликий ґанок.





Фото: dailymail