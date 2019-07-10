Швейцарські вчені пропонують засадити Земну кулю лісами

Відновлення лісового покриву є найефективнішим засобом боротьби зі змінами клімату, стверджують науковці Федеральної вищої технічної школи Цюриха.

Згідно з дослідженням, 4,4 мільярда гектарів Земної кулі може бути засаджено деревами. Зараз лісовий покрив складає 2,8 мільярда гектарів.

Якщо деревами засадити ще 1,6 млрд гектарів, ці нові ліси зможуть нейтралізувати понад 200 млрд тонн вуглецю. Це дві третини від всього обсягу вуглецевих викидів, який було виділенов атмосферу внаслідок людської діяльності від початку індустріальної революції.

Вчені вважають, що найкраще місце для нових лісів – це Росія. 151 мільйон гектарів її території можна перетворити на ліс.

Також значний потенціал мають США – тут можна висадити 103 млн гектарів дерев. Канада має понад 78 млн гектарів, які годяться для нового лісового покриву, Австралія – 58 млн гектарів, Бразилія – майже 50 млн гектарів, Китай – 40 млн гектарів.

Зеленим позначено території, які пропонують засадити новими лісами. Зображення: Crowther Lab / ETH Zurich

«Ми всі знали, що відновлення лісів є важливим для боротьби з кліматичними змінами, але ми насправді не усвідомлювали, наскільки великим є цей вплив. Наше дослідження показує, що відновлення лісів – найкраще рішення, доступне наразі», – зазначив професор Томас Кроутер.