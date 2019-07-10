На Філіппінах море винесло на пляж брикети з кокаїном (фото)

Брикети речовини, щільно упакованого в пластик, в минулу неділю виявили на пляжі в провінції Кесон на Філіппінах. Про це повідомив телеканал BBC, приводячи висловлювання як представників поліції,так і очевидців цього явища.

Брикети стали в останні місяці звичайним “уловом” місцевих

жителів і рибалок, що промишляють на східному узбережжі Філіппін.

За словами директора поліції Кесон Раміля Монтілльі, хімічний аналіз

речовини, який виявили на пляжі в провінції, ще не завершений. Однак,

як вважає поліцейський, якщо підтвердиться, що в знайдених семи

брикетах дійсно знаходиться кокаїн, то його вартість може скласти майже

700 тис доларів.

За даними правоохоронних органів Філіппін, що тільки за один тиждень

лютого на східне узбережжя викинуло згортки з кокаїном на суму понад

1 млн доларів. У травні рибалки виловили 39 упаковок, загальна вартість

яких становить близько 4 млн доларів. З огляду на регулярність

повідомлень про нові знахідки брикетів, влади однією з філіппінських

провінцій запропонували жителям мішок рису (вартість якого в країні

не перевищує 1 доларів) в нагороду за кожен зданий в поліцію згорток

з наркотичною речовиною.

На думку глави національної поліції країни Оскара Албаялде, найбільш

вірогідною версією появи кокаїнових брикетів на східному узбережжі

Філіппін є прагнення наркоторговців позбутися нелегального вантажу при

появі спецзагонів по боротьбі з наркотиками. Свій вантаж вони скидають

в море, а через деякий час брикети “спливають” на пляжах і поруч

з рибальськими селами східного узбережжя. Швидше за все, додав Албаялде,

при виявленні поліції згортки з кокаїном викидають за борт

контрабандисти, які морем намагаються доставити нелегальний вантаж

до Австралії.