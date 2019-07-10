Настя Каменських позує в напівпрозорому комбінезоні

Новоспечена дружина Потапа продемонструвала черговий ефектний образ. 32-річна Каменських позувала в напівпрозорому костюмі з Хуаном Аріасом, відомим під псевдонімом Малума.

Каменських поділилася фото, на якому 25-річний колумбійський співак і композитор обіймав Настю за талію. На співачці надітий напівпрозорий чорний комбінезон з шкіряним поясом-«спідницею». Наряд декорований фіолетовим поясом з ініціалами «NK» і фіолетовими підвісками.

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.