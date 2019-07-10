Клімкін: Після реакції Лаврова на відео Зеленського журналісти задаються питанням

Після реакції Лаврова на відео президента Зеленського журналісти задаються питанням, чи це взагалі прийнятно та правильно – робити такі пропозиції через відео пише Павло Клімкін на своїй сторінці в Фейсбуці.

Насправді ж, чому б і ні? Політика змінюється. У кожного свої фішки. Дональд Трамп, наприклад, спілкується твітами. Комусь подобається, комусь – не дуже. Але всі до цього майже звикли.

До того ж, я не знаю, якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою – на внутрішнього користувача. Справа тут, скоріше, в іншому.

З Путіним під час війни навряд варто спілкуватися в тій самій манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії.

Ну так, свідомо перебільшуючи, можна було б уявити, як втомлений Путін після багатогодинних дискусій в Раді Безпеки РФ виходить на Червону площу і, зі свого боку, записує відео – «Зустріч так зустріч», «Учасники так учасники», «Мінськ так Мінськ», «Росія залишає Донбас так залишає». І витирає сльозу. Лунає музика.

Щось мені підказує, що такого не відбудеться. На жаль, Путіна не емоцію не візьмеш. Він на неї не ведеться. Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії.

Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів.

А в іншому – чому б і не відео. Насправді я думаю, що за цим форматом майбутнє.

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