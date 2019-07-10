У Одесі охоронець нічого клуба вбив клієнта

Поліція затримала охоронця нічного клубу, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження відвідувачу закладу. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
Подія сталася вночі біля розважального закладу в центрі міста.
“36-річний
одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу,
намагаючись його припинити. Один з учасників події наніс чоловіку удар в
область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було
негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в
якому він згодом помер”, – йдеться у повідомленні.
За
підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками
Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його
затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора
тимчасового тримання.
Подію
кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження)
Кримінального кодексу України. Слідчі проводять необхідні процесуальні
заходи в рамках розпочатого кримінального провадження та встановлюють
повні обставини події.