У Одесі охоронець нічого клуба вбив клієнта

Поліція затримала охоронця нічного клубу, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження відвідувачу закладу. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Подія сталася вночі біля розважального закладу в центрі міста.

“36-річний

одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу,

намагаючись його припинити. Один з учасників події наніс чоловіку удар в

область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було

негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в

якому він згодом помер”, – йдеться у повідомленні.

За

підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками

Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його

затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора

тимчасового тримання.

Подію

кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження)

Кримінального кодексу України. Слідчі проводять необхідні процесуальні

заходи в рамках розпочатого кримінального провадження та встановлюють

повні обставини події.