З’явилось відео вбивчого удару, який охоронець нічого клуба наніс відвідувачу

В інтернет потрапило відео, де охорона одного з нічних клубів в Одесі побила молодих людей. Один з них помер у реанімації.

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Раніше повідомлялося, що поліція затримала охоронця нічного клубу, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження відвідувачу закладу.

“36-річний

одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу,

намагаючись його припинити. Один з учасників події наніс чоловіку удар в

область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було

негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в

якому він згодом помер”, – повідомили у поліції.