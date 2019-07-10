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З’явилось відео вбивчого удару, який охоронець нічого клуба наніс відвідувачу

10.07.2019

В інтернет потрапило відео, де охорона одного з нічних клубів в Одесі побила молодих людей. Один з них помер у реанімації.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала охоронця нічного клубу, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження відвідувачу закладу.

“36-річний
одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу,
намагаючись його припинити. Один з учасників події наніс чоловіку удар в
область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було
негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в
якому він згодом помер”, – повідомили у поліції.

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