З’явилось відео вбивчого удару, який охоронець нічого клуба наніс відвідувачу

В інтернет потрапило відео, де охорона одного з нічних клубів в Одесі побила молодих людей. Один з них помер у реанімації.
Раніше повідомлялося, що поліція затримала охоронця нічного клубу, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження відвідувачу закладу.
“36-річний
одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу,
намагаючись його припинити. Один з учасників події наніс чоловіку удар в
область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було
негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в
якому він згодом помер”, – повідомили у поліції.