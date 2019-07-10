У Стеця витратили понад 400 мільйонів гривень на захист інформпростору

Міністерство інформаційної політики України під керівництвом Юрія Стеця з 2017 року витратило 401 млн гривень за бюджетною програмою Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на голову експертної організації StateWatch Гліба Канівського.

Відповідно до звітів державного казначейства, у 2017 році

на захист інформаційного простору, коли вперше для Мининформполитики

введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень.

У минулому році аналогічні витрати зросли більш ніж в 10

раз – до 358,3 млн гривень. У нинішньому році на захист інформаційного

простору встигли витратити 9,1 млн гривень. Всього до кінця 2019 року на

інформаційну захист національного простору в міністерстві планують

витратити 100 млн гривень. Загальні витрати на Мининформполитики досягнутий 545 млн

гривень.

Найбільші суми на захист інформаційного простору,

згідно звіту про виконання бюджетної програми минулого року, були витрачені

на:

– виробництво та розповсюдження соціальної реклами

різних форматів – 164,5 млн гривень;

– розміщення інформації на захист національних інтересів у

вітчизняних та іноземних ЗМІ – 124,3 млн гривень;

– проведення різних публічних заходів як в Україні,

так і за її межами, у тому числі медіа-мостів – 51,5 млн гривень.

Зазначено, що в 2018 році міністерство організувало

проведення заходів щодо захисту інформаційного простору. А саме провело

обговорення питання інформаційної безпеки на міжнародному рівні, а також

створило базу навчальних матеріалів з медіаграмотності.

У прикордонних містах організовувало фестивалі та виставки,

перегляди патріотичних фільмів.

З метою популяризації України в світі був розроблений брендбук

UkraineNOW, який був презентований в США, Великобританії, Данії, Португалії та

Китаї.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство інформаційної політики закупило через аукціон рекламні послуги загальною вартістю 39,955 млн гривень.

До цього на сайті ProZorro був опублікований тендер на 26 мільйонів гривень,

замовником якого значиться Мининформполитики.

Також Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на розміщення інформаційної

продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах за 16,2 млн гривень.