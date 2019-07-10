Стало известно, как София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019

Вчера, 9 июля, хэдлайнером Atlas Weekend 2019 стала Народная артистка Украины София Ротару.

Легендарная украинская певица София Ротару в последнее время перестала появляться на публике. 71-летняя артистка больше не посещает светские мероприятия, не дает концерты и тем более не общается с журналистами. Известно, что Народная артистка пережила тяжелую болезнь, а ее измотанные фотографии попали в Сеть и вызвали волну сочувствия в Сети. 26 июня, в СМИ появилась весьма обнадеживающая информация, о том, что Ротару станет хэдлайнером (главным артистом — прим. ред.) первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019. И вчера, 9 июля состоялось ее выступление на сцене шоу.

София Ротару в рамках своего выступления исполнила любимые уже народные песни Червона рута, Хуторянка и многие другие. В официальном Instagram фестиваля Atlas Weekend 2019 появились фото и видео с выступления легендарной артистки. На записях в сторис София Михайловна выглядит полной сил и энергии.

Под фото многие посетители фестиваля оставили свои комментарии: «А хедлайнеры теперь все будут под фонограмму выступать или только Ротару?», «Софія Михайлівна крута», «С каждой старой песней — голос звучал моложе и моложе. НО НО ЧТО, ух мы тусанули!», «Все было отлично. Насладился певицей от души. Как всегда молода, хороша, свежа и зажгла зал», «Babushka girl».

: clutch.ua