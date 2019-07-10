Універсіада: Україна виграла перше золото

Вівторок, 9 липня, виявився досить плідним для українських спортсменів в плані завоювання медалей на Універсіаді, яка проходить у Неаполі (Італія).

Так, Марина Бех-Романчук виграла для нашої країни перше золото. У змаганнях у стрибках у висоту з жердиною серед жінок вона здобула перемогу з результатом 6,84 метра.

Медальну скарбничку нашої збірної також поповнили Сергій Регеда і Денис Вороновський. Перший став другим у фінальних змаганнях з метання молота з результатом 74,27 метра. Другий завоював бронзову медаль у тхеквондо, програвши у півфіналі представнику Кореї Кангі Мінві. Дві бронзові медалі здобула дзюдоїстка Анна Антикало.

Тепер в активі української збірної одна золота, одна срібна та дві бронзові нагороди.

Нагадаємо,в Неаполі на Універсіаді Україну представляють 178 спортсменів.

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