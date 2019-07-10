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У Петербурзі захисник нелегального кафе облив бензином і погрожував спалити чиновників Смольного

10.07.2019

В Петербурге защитник нелегального кафе облил бензином и грозил сжечь чиновников Смольного

У Санкт-Петербурзі захисник нелегального кафе погрожував підпалити співробітників комітету по контролю за майном адміністрації міста, які прийшли, щоб демонтувати споруду.

Як пише «Фонтанка», інцидент мав місце 9 липня на вулиці Доблесті в Південно-Приморському парку. Співробітники комітету приступили до знесення незаконно збудованої літньої веранди.

У комітеті розповідають, що під час демонтажу до кафе прибула група з 12-15 осіб. Вони ображали і погрожували чиновникам. Потім родич господаря кафе облив співробітників ККІ бензином з каністри і погрожував підпалити. Але його утримали свої ж соратники.

 

Співробітники комітету викликали наряд поліції і написали заяву за фактом протиправних дій захисника закладу.

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