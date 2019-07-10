Лібералізм живий і здоровий. Відповідь російського ліберала Володимиру Путіну

«Потрібні дві мирні зміни влади поспіль»

Президент Росії Володимир Путін своєю заявою про те, що «ліберальна ідея себе вичерпала», породив у російської інтелектуальної середовищі дискусію. Вона триває досі. Ким є сам Володимир Путін за своїм ідеологічним поглядам, як лібералізм відноситься до вільної міграції і хто винен, що ліберальна ідея дискредитувала себе в Росії — своїми міркуваннями на ці та інші питання поділився в інтерв’ю Znak.com політичний діяч і економіст Сергій Жаворонков. Він є співголовою політичної партії «Демократичний вибір» і членом Ради фонду «Ліберальна місія».

«Путін просто в черговий раз намагається мімікрувати»

— Був час, коли президент Росії називав себе «справжнім лібералом». Зокрема, про це він заявив журналістам в 2014 році, незадовго до Олімпійських ігор у Сочі. Його прес-секретар Дмитро Пєсков в 2016 році підтверджував цю думку: «Путін абсолютний ліберал по своїй натурі, і набагато більший ліберал, ніж назывные ліберали, які іменують себе „опозицією“». Нещодавно знову в інтерв’ю зарубіжному журналісту The Financial Times Путін заявив наступне: «Ліберальну ідею теж не можна знищувати, вона має право на існування, і навіть підтримувати потрібно в чомусь. Але не треба вважати, що вона має право на абсолютне домінування, ось про що йдеться». На ваш погляд, був Володимир Путін коли-небудь прихильником ліберальної ідеології, або це завжди була просто мімікрія?

— Путін називав себе не тільки лібералом. Якщо ви пам’ятаєте, він примудрявся називати себе і націоналістом. Водночас це не завадило Путіну на колегії генеральної прокуратури вимагати боротьби з націоналізмом. Тобто, мабуть, із самим собою. А до 22 серпня 1991 року товариш Путін взагалі був членом КПРС. Але як тільки стало ясно, що монополія однієї партії закінчила своє існування, він «мужньо» покинув ряди комуністів.

У тому інтерв’ю, яке викликало резонанс у світі, Путін просто в черговий раз намагається мімікрувати, на цей раз під сучасного західного нового правого. Але це є абсурдом, тому що якщо міркувати в його ж дусі про те, що, мовляв, лібералізм — це якийсь безконтрольне завезення мігрантів, то головним лібералом в Росії є сам Путін. Тому що саме він завіз в Росію понад 10 млн тільки легальних мігрантів. В основному з мусульманських країн Середньої Азії. Путін неодноразово оголошував міграційні амністії, тобто він тим самим стимулював приїзд злочинців, які раніше були депортовані з Росії. Путін виступає категорично проти введення віз з Середньою Азією. Путін, не секрет, годує республіки Північного Кавказу за рахунок основних російських територій. Одним словом, Путін в американській термінології і є той самий лівий радикал начебто Елізабет Уоррен та інших, які виступають за безконтрольне ввезення мігрантів.

З офіціозним російським ЗМІ нам кажуть, що на Заході скоро буде апокаліпсис у зв’язку з міграцією з ісламських країн. Але порівняйте, скільки західні країни прийняли мігрантів, і скільки Путін завіз мігрантів з ісламських країн у Росію. Ця цифра в 10 разів більше! Наприклад, за даними міграційного главку МВС, послугою з постановки і зняття з міграційного обліку в 2018 році скористався 31 мільйон громадян. Про які мігрантів в Техасі він говорить? Чому він про них взагалі говорить? Він президент Техасу?

Або згадайте недавню тусовку під назвою «Фестиваль молоді та студентів» в Сочі. Туди ще в радянські часи з’їжджалися всі комуністи і ліві. Востаннє її вітав заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Тобто коли треба — Путін комуніст, коли треба — націоналіст, коли треба — раптом ліберал. Тобто він майстер мімікрії, як ви сказали, а також і демагогії.

«Коли треба — Путін комуніст, коли треба — націоналіст, коли треба — раптом ліберал»Kremlin.ru

— Для деяких громадян Росії лібералізм дійсно асоціюється з толерантністю до меншин і боротьбою за їхні права як першочерговим завданням, а також з відкритістю кордонів для міграції. В інтерв’ю The Financial Times Путін, говорячи про лібералізм, зазначає: «Ця ліберальна ідея припускає, що взагалі нічого не треба робити. Вбивай, грабуй, муч — тобі нічого не буде, тому що ти мігрант, треба захищати твої права. Які права? Порушив — отримай покарання за це». Дійсно відкриття кордонів, у тому числі для міграції, є метою сучасного лібералізму?

— Питання міграції історично ніколи не був у центрі ліберальної ідеї. Ліберальна ідея пішла з поглядів Шарля Монтеск’є і Адама Сміта, які жили у XVIII столітті. Вони говорили про те, що потрібні низькі податки, потрібно правову державу, необхідно дотримання природних прав людини, а громадяни при цьому повинні самі обирати свою владу. Про це ж уже в XX столітті говорили класики ліберальної ідеї Людвіг фон Мізес, Фрідріх фон Хайєк, Мілтон Фрідман та інші. Нічого у них про права мігрантів з ісламських країн жити в Європі не йдеться. Це питання їх абсолютно не хвилювало. Так, у другій половині XX століття з’явилися автори типу Мюррея Ротбарда, які стали підкреслювати важливість свободи міграції. Але, тим не менш, все це пізніші нашарування на ліберальну ідею, і вони ні в якому разі не є її центром.

При цьому в США і Канаді відбулася мутація терміна «ліберал». Там з давніх часів повелося розуміти під цим словом щось на кшталт комуніста. Лібералом там став називатися той, хто за високі податки, за боротьбу з багатими, за привілеї етнічних меншин, за позитивну дискримінацію і так далі. Тому виникає якась плутанина. Коли хтось в Америці і Канаді лає лібералів, то маються на увазі зовсім не ті ліберали, яких ми називаємо такими в Росії. Маються на увазі американські нові ліві. Відповідно до нам, російським лібералам, американські ліберали не мають ніякого відношення. Швидше, як я вже показав, вони за своїм поглядам споріднені Путіну. Принаймні, у поглядах на міграцію і підвищення податків вони сходяться. Російський лібералізм ніколи за це не виступав.

Так, є суперечки в ліберальній середовищі про міграції. Але я вам нагадаю, що кілька років тому був координаційну раду опозиції, і там голосували з питання про візовий режим з країнами Середньої Азії. В цей ради входили Навальний, Каспаров, Гудков та інші. Так от, переважна більшість проголосувала за резолюцію, яка закликає ввести візовий режим з Середньою Азією. Так що твердження про те, що російські ліберали нібито є прихильниками якийсь необмеженої міграції, вигадка. І, як не дивно, це байку люблять повторювати полум’яні путінці, чий вождь якраз і ввозить мільйони мігрантів в країну.

«Якщо влада не вибирають, то виникає право чинити їй опір»

— Лібералізму в Росії скоро буде 30 років, якщо вважати точкою відліку його реалізації ліберальний уряд Гайдара. На ваш погляд, прижився лібералізм в Росії?

— В Росії ніхто не хоче повернення планової моделі економіки, загального дефіциту товарів, заборони виїзду за кордон, однопартійної системи і так далі. Цього не хоче навіть Путін. Інша справа, що в поданні частини населення необхідно одержавлення великого бізнесу, активне втручання держави в економіку і т. д. Але результати показують, що це економічно неефективно. Наприклад, коли в Росії більшість нафтових компаній були приватними, а це початок нульових років, то видобуток нафти у нас росла на 7-8% в рік. А зараз вона ледве-ледве зростає на 1%. Разом з цим та економічне зростання в Росії різко знизився. Зараз він становить 1-0,3%, а до 2007 року у нас був економічне зростання 6-8%.

Єгор Гайдар, 1992 годЮрий Абрамочкин /

Також варто відзначити, що реформи 1992 року не були доведені до кінця, тому що ні Гайдар, ні Єльцин не були автократами, як Путін. Їх влада була обмежена. Тому не вдалося здійснити фінансову стабілізацію, залишалася висока інфляція в 1992 році з-за того, що Центральний банк підпорядковувався Верховній раді. Центробанк на чолі з Геращенко друкував велику кількість грошей, тому була висока інфляція.

Але з іншого боку, реформи Гайдара дали Росії лібералізацію цін, тобто стало можна продавати товар за тією ціною, за якою продавець хоче. Був випущений указ про свободу торгівлі. Люди просто виходили на вулицю і продавали з рук все, що хотіли. Правда, з 1994 року знову почалися обмеження. Зараз торгівля на вулиці — це адміністративне правопорушення, і в цьому сенсі ми зробили крок назад. Далі, була проведена лібералізація експорту та імпорту, скасування всяких ліцензій, спецекспортерів, специмпортеров, тобто стало можливим нормально ввозити і вивозити товари через кордони. Ось що таке реформи Гайдара.

Приватизація почалася трохи пізніше. При Гайдарі проходила лише мала приватизація. Вона торкалася, наприклад, невеликих магазинів. У будь-якому випадку я переконаний, що ідеалом ефективної економіки є США, де не тільки нафтогазові компанії є приватними, але навіть і атомні станції, залізниці, в’язниці і багато іншого. Ми бачимо, що економічне зростання при Дональда Трампа виріс в два рази в порівнянні з Обамою, і перевищив 3%. Це вище європейських 2%, і вже тим більше вище того неподобства, яке відбувається в Росії. Ні в які цифри Росстату я не вірю. У кращому випадку економічне зростання в Росії дорівнює нулю.

— Чи Не вважаєте ви, що однією з причин відторгнення лібералізму стала економічна політика, реалізована в Росії за ці роки? Люди, що дали кредит довіри лібералам на початку 90-х, очікували зовсім не таких результатів.

— Неправильно об’єднувати путінську націоналізацію з лібералізацією 90-х років. Згоден з тим, що частина нашого суспільства прихильна таким же поглядів на економіку, як і відомий булгаковський герой, який говорив: «Взяти все та й поділити». Вони впевнені, що треба забрати чиїсь гроші і передати їх чиновникам в надії, що ті віддадуть їх народу. Але, звичайно, чиновники народу нічого не віддадуть і будуть керувати за принципом: прибуток приватизується, а збитки націоналізуються. Сьогодні державні компанії так і працюють, прибуток там прагне до нуля. Реальна прибуток виводиться на своїх підрядників і осідає в кишенях керуючих.

Але Путіна і його оточення, коли він критикує лібералізм, хвилює навіть не його економічна складова, а питання природних прав людини. Шарль Монтеск’є виділяв чотири базові права: свобода, власність, безпека і опір насильству. Як відомо, право опору насильству зафіксовано в тій же конституції США. Якщо влада не обирають, і вона намагається стати довічною, то виникає право чинити їй опір. Ось саме це і не подобається Путіну і його шанувальникам. Це право вони заперечують. Вони впевнені, що якась група сумнівних особистостей може захопити владу і правити довічно. І ніхто не має права їх скидати. Вони повинні бути визнані в усьому світі, тому що це, розумієте, суверенітет. Десь правителів обирають, а у нас буде правити довічно одна і та ж група друзів.

— Якщо ми попросимо таких економістів, як Катасонов, Делягін або Глазьєв оцінити діяльність нинішнього уряду Росії, то вони назвуть його ліберальним. Відомо вираз «ліберальний уряд Медведєва». А ви що думаєте на цей рахунок?

— Протягом багатьох років народу розповідають, що править якийсь «ліберальний уряд Медведєва». Але Дмитро Медведєв є головою партії «Єдина Росія», що обслуговує владу Володимира Путіна. Крім того, членами цієї партії є багато міністри і чиновники його уряду. І це той самий уряд, який постійно підвищує податки, націоналізує приватний бізнес, створює держкорпорації — який же це лібералізм?

При цьому весь уряд призначено Путіним, глава Центробанку призначений Путіним, а ніяким не Міжнародним валютним фондом. Загляньте до Конституції: голова уряду призначається державною думою за поданням президента, те ж саме стосується голови Центробанку. При цьому голови уряду можна відправити у відставку, навіть без згоди Держдуми.

«Протягом багатьох років народу розповідають, що править якийсь „ліберальний уряд Медведєва“»Government.ru

Брехуни-пропагандисти перед останніми президентськими виборами запевняли, що необхідно переобрання Путіна, щоб він вигнав з уряду всіх лібералів — і ось тоді заживемо. Але настав травень 2018 року, з’ясувалося, що Медведєв і його уряд нікуди не збираються йти, Путіна вони влаштовують. І тут путінські пропагандисти принишкли. Але зараз, я бачу, знову завели свою шарманку: Путін не може позбутися від уряду, тому що у нього зв’язані руки. Але от якщо його царем оголосити, тоді, може бути, він і зможе позбутися. У максимально комедійній формі всю цю ахінею викладає депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Євген Федоров. Він голосував за призначення Медведєва і Набіулліної, за пенсійну реформу і так далі, мовляв, його ліберали змусили це робити. Загалом, серйозно розглядати цю тезу не можна, він розрахований на недоумкуватих.

— Хіба пенсійна реформа виходить не з ліберальної ідеї — мінімізація ролі держави в суспільстві та підвищення особистої відповідальності за свою долю і добробут?

— Необхідність підвищення пенсійного віку і те, що зробив уряд, — це різні речі. Уряд різко підняв вік для звичайних громадян, але при цьому залишила шалені пільги для військових, чекістів, прокурорів і тому подібного роду «корисних» персонажів. Наприклад, чекісти виходять на пенсію в 35 років. Туди беруть на роботу в 22 роки, стаж 20 років, рік зараховується за півтора. Ось вам і вихід до 35 років. Для порівняння, у США співробітники спецслужб теж мають пільговий вік виходу на пенсію — це 57 років, а в цілому вік виходу на пенсію — 67 років. Таких безпрецедентних пільг для працівників силових структур немає ні в одній розвиненій країні світу. Вже за цим критерієм цю реформу можна назвати не ліберальної, а феодальною. Пам’ятаєте, в середньовічній Європі були благородні стану — це дворяни і священики, які не платили податки. І були всі інші, яких називали податним станом, вони повинні були платити податки. Ось, власне, в цьому вся пенсійна «реформа» по-російськи.

При цьому в Росії існує дивна система витрачання бюджету. 30% бюджету — це витрати на армію і поліцію. Більше двох трильйонів йдуть на дотації державним корпораціям. Тобто, якщо в умовній Франції при скороченні трудового резерву немає іншого способу збереження рівня життя, крім як підвищити пенсійний вік, то в Росії такі резерви є. У Росії потрібно різко скоротити державні витрати на поліцію, на армію, на держкорпорації. І тоді ми побачимо, що можна легко обійтися без підвищення пенсійного віку. За розрахунками економістів, на цьому можна заощадити 250 млрд рублів в рік. При цьому у нас в минулому і цьому році величезний профіцит, перевищує трильйон. Але вони можуть сказати, що ціни на нафту можуть впасти тощо. Але, друзі, поверніть військові витрати хоча б на рівень 2013 року, коли вони були не три трильйони, а півтора — і відразу знайдуться гроші на пенсії.

Якщо ми говоримо про довгострокову стратегію, то я виступаю за приватні пенсійні накопичення, які є, наприклад, у Чилі. Але при цьому треба знижувати соціальні платежі. Потрібно стимулювати народжуваність. Досвід деяких розвинених країн показав, що в сучасному світі можливо забезпечити природне відтворення населення, що не зажадає обов’язкового підвищення податків або пенсійного віку.

— У своєму інтерв’ю The Financial Times Володимир Путін переконував журналіста, що в Росії немає олігархів. Ми напевно з вами згодні в тому, що це не так. Але не стало поява класу олігархів закономірним підсумком ліберальної економічної політики? Колишній радник Володимира Путіна з економіки Андрій Ілларіонов не раз писав, що головним в ході гайдаровских реформ було «не максимальне поширення вільних ринкових відносин, приватної власності та свободи підприємництва, а правильний розподіл власності і влади». Чи Не звідси йдуть корені олігархії в Росії?

— Для початку треба роз’яснити, хто такий олігарх. Це той, хто володіє і економічною, і політичною владою. От Аркадій Ротенберг — це олігарх, його стан з’явилося завдяки дружбі з Путіним. Ви знаєте, що Путін йому просто так подарував аеропорт Шереметьєво? Ну, от взяв і подарував під обіцянки, що коли-то в нього будуть зроблені інвестиції. Вибачте, а чому б тоді не подарувати аеропорт Шереметьєво мені чи вам?

А ось Вагіт Алекперов — це не олігарх, а просто багата людина, який став таким не завдяки дружбі з президентом або ще якимось високопоставленим особою в державі. Але від того, що в суспільстві є багаті, це ще не означає, що в суспільстві багато бідних. У США багатих людей зі списку Forbes більше, ніж у Росії. Але США не бідна країна, як Росія. При цьому дві третини зі списку Forbes — це багаті в першому поколінні, тобто вони заробили самі, а не отримали у спадок.

До слова сказати, в часи 90-х, коли і проводилися ринкові реформи, багатих людей в країні було небагато. 1-2 людини входили в список Forbes. Більшість росіян у цьому списку з’явилося якраз при Путіні, коли стали зростати ціни на сировину на світовому ринку.

Інтерв’ю Володимира Путіна газеті The Financial TimesKremlin.ru

Так що всім любителям соціальної справедливості я пропоную почати з того, щоб вимагати озвучити справжні зарплати Сєчіна, Міллера і так далі, які засекречені. Далі, треба розібратися, звідки у колишнього і нинішнього директорів ФСБ нерухомість вартістю в мільярди рублів, при тому, що все життя вони працювали на держслужбі, і навіть теоретично не могли заробити таких грошей.

Про Ілларіонова скажу лише те, що він у 1992-1993 роках був чиновником, першим заступником керівника Робочого центру економічних реформ при уряді, за державний кошт отримав квартирку в Москві. Якщо в 1992 році нібито здійснювалися такі жахливі злочини, то він — їхній спільник. І ще. Гайдар не був радником Путіна. Товариш Ілларіонов офіційно був радником Путіна в 2000-2005 роках.

«Для реабілітації лібералізму необхідно буде знищити всі держтелеканали»

— У Росії сьогодні часто антиподом лібералізму вважається патріотизм, під яким у нас мається на увазі схвалення будь-яких дій влади, схильність до авторитаризму, традиційним цінностям і так далі. Дійсно лібералізм і патріотизм в сучасній російській трактуванні представляють різні табори?

— Лібералізм, патріотизм, традиціоналізм — це все різні площини. Це як порівнювати гаряче і квадратне, мокре і зелене. Під словом «патріотизм» часто розуміється примітивна маніпуляція, коли проведена державою політика є єдино правильною. А ті, хто проти неї — ті, значить, не патріоти. Ось, наприклад, Путін веде незрозумілу і нікому не потрібну війну в Сирії. Він вже тричі оголошував про перемогу і виведення військ з Сирії. Але вони все ніяк не можуть піти звідти. І ось на тлі цього лунають голоси: «Ну, ми ж, будучи патріотами, мають підтримати нашу армію!» Але вибачте, я, будучи лібералом, пропоную знищити цю армію? Я нічого подібного не пропоную, я просто кажу, що ця армія займається зовсім не тим, чим вона має займатися. У цьому немає ніякої неприязні до армії і державі. А є незгода з дурним рішенням, прийнятим російським президентом.

Знаходження у влади не є критерієм для патріотизму. У нас був Єльцин, він проводив багато в чому суперечливу політику, вона багатьом не подобалася. Але виходить, що ті, хто його тоді критикували і продовжують критикувати зараз, не патріоти? Виходить, що так. Патріот, по нинішньому трактуванні — це той, хто завжди підтримує владу. Але коли їм це говориш, то лунає скрегіт зубовний.

Що стосується традиціоналізму, який ви включили в поняття патріотизму чи асоціюєте з ним. Я не вважаю, що є протиріччя між ліберальною ідеєю і традиціоналізмом. Я, наприклад, є православним, то є послідовником традиційного ортодоксального християнства. Я є прихильником християнсько-демократичних цінностей. Я противник державного фінансування абортів і впевнений, що аборти можуть застосовуватися тільки у виняткових випадках і на ранніх термінах. Я вважаю, що релігійні організації повинні мати податкові пільги, як вони мають у Німеччині, Польщі, Литві, США і так далі. Тобто частина прибуткового податку ти маєш право заплатити не державі, а релігійній організації. Я вважаю, що Росії потрібна християнсько-демократична партія. Але Путін заборонив створення партій із згадкою будь-якої релігії.

Тобто все перераховане мною не робить мене ні прихильником Володимира Путіна, ні прихильником Володимира Гундяєва — останнього я не визнаю законним предстоятелем церкви. Останній законний предстоятель — це митрополит Петро Полянський, патріарший місцеблюститель, розстріляний Сталіним у 1937 році. З тих пір законна наступність у церкві перервана і не відновлена. Тому традиціоналіст зовсім не обов’язково противник лібералізму і прихильник Путіна. І взагалі не зобов’язаний бути прихильником влади. Сьогодні в Росії нерідко можна почути вигуки, що всяка влада від Бога, ніби Ісус Христос ходив по Ізраїлю і агітував за римського імператора, як зараз Гундяєв за Путіна. Та нічого подібного!

— Лібералізму побоюються як нікого впровадження західних цінностей, які поступово будуть замінювати традиційні. Чи можна впровадити лібералізм без вестернізації?

— Скажіть, а Японія це західна країна? В Японії після війни править ліберально-демократична партія, яка виступає за низькі податки, за жорстку міграційну політику і так далі. Японія — це хороший приклад, що ліберальні цінності цілком можуть розвиватися не на західній і навіть не християнської культурної грунті. Немає нічого страшного в вестернізації. При цьому ніхто не зобов’язаний запозичувати абсолютно все. Я, наприклад, не вважаю, що ми повинні запозичувати західну ювенальну юстицію, тобто право чиновника вирішувати, що добре для дитини, а що погано. Я категорично проти божевільних заборон проти куріння, які практикуються в деяких країнах Заходу. У цьому сенсі російський уряд як раз йде по шляху вестернізації. А краще б вона давала людям право голосувати так, як вони хочуть, а не нав’язувати агресивний ЗСЖ.

«Необхідно буде знищити всі державні телеканали і продати різним власникам»Кадр YouTube

— Чи є у вас претензії з точки зору ліберальних цінностей до Конституції Росії? Може бути, у ній закладено дефекти, які призвели до краху лібералізму в Росії?

— Є деякі шорсткості. Наприклад, там треба позначити, що губернатори і мери обираються прямим голосуванням, щоб у місцевих бюрократів не було можливості викручуватися з законом. Далі, було б добре, якби прем’єр-міністр затверджувався більшістю без згоди президента. Але разом з тим я не вважаю, що Росія повинна повністю перейти до парламентської республіки. Ось це якраз не наш шлях. Нам ближче парламентсько-президентська республіка, приблизно така, як у США.

Проблема не в Конституції. Якщо ви подивіться на більшість диктатур, то ви побачите, що з точки зору конституцій це абсолютно нормальні країни. В Африці конституції списані з країн-колонізаторів. Просто конституції там нічого не значать.

Згадайте часи правління Єльцина. Тоді була та ж сама Конституція, що і зараз. Але при цьому не було ніякої диктатури. Це відповідь тим, хто стверджує, що нинішній режим пішов від Єльцина.

— На ваш погляд, що потрібно зробити в Росії для реабілітації лібералізму, звісно, якщо це взагалі потрібно?

— Після Путіна для реабілітації лібералізму необхідно буде знищити всі державні телеканали і продати різним власникам, включаючи іноземних. Звідки у нас в суспільстві стільки зомбі, які розповідають про жахливі 90-ті, про те, що ліберали зрадили Росію, про страшний Захід і те, що скрізь вороги? Вони повторюють бредні, які з ранку до ночі транслюють по державних телеканалах. Причому за гроші платників податків. У нас витрати на федеральне телебачення перевищують 200 млрд рублів на рік. При цьому всі нинішні пропагандисти повинні будуть отримати вовчий квиток. І тоді якихось додаткових заходів не знадобиться.

«Поки в світі залишаються авторитарні режими Росії та Китаю, говорити про „кінець історії“ рано»

— Можете назвати країну, де лібералізм втілився найбільш повно й історично відбувся?

— США, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія. Ці країни найбільш відповідають ліберального ідеалу з точки зору низьких податків, прямої демократії, відсутність великої державної власності, носіння зброї та ряду інших показників.

— І ви можете стверджувати, що всі ці моделі підходять для Росії? Немає на Росії певного культурно-історичного «прокляття», того самого «особливого шляху», на який нашу країну весь час тягнуть різні ідеологи, політики, бюрократи, царі і вожді?

— Головне не те, як давно у вас існує демократія, а як довго вона існує. В Росії у неї дуже короткий термін. По-перше, з часів реформ Миколи II і до 1917 року. По-друге, єльцинське десятиріччя. І, мабуть, все. Це дуже мало. Тому в нашій політичній культурі так вкорінена этатистская традиція: начальник завжди правий, його завжди треба слухатися, не перечити. Це дійсно можна назвати певним «прокляттям». Але це не означає, що ці чари не можна зняти. Візьмемо Польщу і Фінляндію. Вони колись були в складі Російської Імперії, в радянський період була спроба їх інтегрувати в Радянський Союз. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні це нормальні демократичні країни, де панують ліберальні цінності.

Тут я погоджуся з економістом Адамом Пжеворски. Він говорив, що для нормального функціонування демократичного режиму необхідні дві мирні зміни влади поспіль. У 1991 році у нас влада мирно змінилася, але більше такої зміни не було. Коли в Росії владу два рази поспіль мирно зміниться, тоді ми можемо бути впевнені, що наші справи почали налагоджуватися.

— Путін стверджує, що ліберальна ідея зжила себе саме на Заході. Він стверджує, що назріло «розрив між інтересами еліт та інтересами переважної більшості населення». Чи загрожує ліберальна ідея самої західної цивілізації?

— Є проблема, яку в свій час добре окреслив відомий американський конституціоналіст XIX століття Джон Колхаун. Це конфлікт taxpayers — taxspenders. Одні люди платять податки, а інші люди хочуть ці податки отримувати. Люди схильні голосувати за тих кандидатів, які обіцяють роздавати плюшки за рахунок інших платників податків. Це дійсно проблема, що виникла після введення загального виборчого права. З нею щось потрібно робити і поступово відроджувати демократію платників податків.

Відповідно, ця проблема через зростання соціальних зобов’язань породжує зростання державного боргу. Це відносно нове явище. Раніше держава брала в борг тільки під час воєн. І така ситуація може породити серйозну боргову кризу. Згадайте криза в Греції, яку в підсумку врятували за рахунок центрального банку Євросоюзу. Але якщо завтра кредитори перестануть фінансувати Італію, то я сумніваюся, що коштів фінансової системи Євросоюзу вистачить на порятунок Італії. А це може статися не тільки з Італією, але і з Іспанією.

Є проблема, коли ряд політиків свідомо імпортують мігрантів в якості свого електорату. Їхня логіка проста і зрозуміла: давайте завеземо побільше різних товаришів з країн третього світу, будемо їм платити допомогу, а вони будуть за нас голосувати. Але ця проблема відчутна не у всій Європі, а зачіпає лише низка країн: Італія, Іспанія, Німеччина, Греція, Швеція. У більшості країн Європи понад 95% населення — корінні жителі.

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Є проблема спроби нав’язати ніким не обрану ідеологію. Це ідеологія так званої політкоректності. Вона, як і всяка інша ліва тоталітарна ідеологія, вимагає заборонити висловлювати будь-яка незгода з нею. Всі повинні її прийняти або робити вигляд, що покірно приймають, і заткнутися. В США ця проблема особливо гостра, тому що перша поправка захищає право на свободу слова. Там навіть можна публічно заявити: «Давайте вб’ємо Трампа». Але якщо ти нічого не вживаєш для цього і пояснишь, що це тільки заклик без усяких дій, то тобі за це нічого не буде.

Але всі ці проблеми існують і в Росії, про що не згадує Путін. У Росії також поширені обіцянки роздати одним блага за рахунок інших, йде завезення мігрантів з бідних країн і затикаються роти за допомогою боротьби з так званим екстремізмом.

— А в США сьогодні лібералізм не під загрозою? Наприклад, Дональд Трамп проводить політику протекціонізму, піддаючи ревізії цінності і практику глобалізації. Наскільки протекціонізм суперечить лібералізму?

— Я заперечую, що Трамп проводить політику протекціонізму. Справа в тому, що коли у вас є вільна економіка, а ви торгуєте з країною, в якій програма виробництва дотується, то рано чи пізно така економіка захопить ваш ринок. Мова йде про китай. У такій ситуації у вас не повинно бути ніякої вільної торгівлі з такою країною. Вільна торгівля хороша з тими країнами, у яких однаковий рівень митних тарифів, однаковий рівень дотацій і так далі.

Зараз рівень митних тарифів у світі безпрецедентно низький. Це приблизно 2%. 100 років тому, коли і був реальний протекціонізм, митні тарифи були на рівні 18-20%. А підвищені досягали рівня 60-70%.

Є такий економіст Джон Вільямсон, який в кінці 80-х написав знамениту статтю «Вашингтонський консенсус». Він в ній писав, що потрібні невисокі митні тарифи. І в якості таких він називав 15%. Зараз митний тариф значно нижче цієї цифри. Навіть у Росії він становить близько 8%.

— 30 років тому Френсіс Фукуяма назвав перемогу лібералізму в світі в своєму есе «Кінець історії». Мовляв, в інших ідеологій не залишилося жодного шансу. Ця стаття була написана в 1989 році. На ваш погляд, виправдався цей прогноз?

— До тих пір, поки в світі залишаються такі авторитарні режими, як у Росії та Китаї, говорити про «кінець історії» рано. Хоча в цілому історія рухається в тому напрямку, про який говорив Фукуяма. Це легко зрозуміти на прикладі рейтингів Freedom House. У них країни поділяються на вільні, напіввільні і невільні. Але кількість вільних країн постійно зростає. Так що це світовий тренд, який в перспективі навряд чи можна переламати. Світ буде йти в напрямку зниження податків і державного регулювання при посиленні прямої демократії. Так що лібералізм живий і здоровий, і сходити зі світової сцени не збирається, що б там не заявляв Путін і його друзі.