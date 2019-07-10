Американський адмірал заявив, що у Венесуелі є російські війська

У Венесуелі присутній російський військовий контингент. Про це заявив голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер, пише «Інтерфакс».

«У Венесуелі є російські війська, і є російські підрядники оборонного сектора, що підтримують режим Мадуро», — повідомив Фоллер під час слухань у вівторок в Комітеті з питань збройних сил Сенату США у відповідь на прохання прокоментувати слова президента Володимира Путіна в інтерв’ю Financial Times про відсутність російських військ у Венесуелі.

Західні ЗМІ зазначають у зв’язку з цим, що висловлювання адмірала суперечить твердженням президента Дональда Трампа про те, що Кремль запевнив його у виведенні Росією «більшості» своїх військових з Венесуели

Нагадаємо, політична обстановка загострилася у Венесуелі в січні, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни і пообіцяв провести в країні дострокові вибори. Його підтримали США, ряд країн Латинської Америки та Європи. Росія і Китай заявили про підтримку чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.