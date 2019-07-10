Це страшно: Lazy Square випустив заставку російських «Сімпсонів» (відео)

Аніматор Lazy Square створив альтернативну заставку «Сімпсонів». Герої відео живуть в російських реаліях: батько сімейства працює охоронцем, дочка грає на саксофоні в переході повідомляє Bird.

Як і в оригінальній версії, сім’я збирається разом тільки перед телевізором. Дія ролика розгортається під циганську народну пісню «Едерлезі» в адаптації Горана Бреговича.

Lazy Square став відомий завдяки коротких сатиричних мультфільмів. Одна з найпопулярніших його робіт – нещадна автобіографія «30 років мого життя за 30 секунд». Раніше в коментарі TJ аніматор розповів, що на його творчість сильно вплинула американська мультиплікація: «Сімпсони», «Гріффіни», «Футурама» і «Південний парк».

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