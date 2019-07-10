Саакашвілі спростував інформацію про те, що він зламав руку пенсіонерці

Експрезидент Грузії й колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі спростував інформацію про те, що він, начебто, зламав руку літній жінці. Інцидент трапився під час бійки біля будівлі одеського суду. Про це повідомляє Михайло Саакашвілі у себе на сторінці у Facebook.

“Ця жінка вибігла з суду слідом за нами, вигукуючи протрухановскі гасла, і вимагала, як і інші проплачені Трухановим, щоб ми забиралися з Одеси, при цьому дуже агресивно розмахуючи обома руками, які аж ніяк не виглядали зламаними. Ось так примітивно працює бандитська пропаганда”, – повідомив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше видання Odessit.ua повідомило про те, що Саакашвілі разом зі своїми прихильниками організував пікет біля суду, де зачитувався вирок колишньому меру Одеси Геннадію Трухановому у справі про незаконну купівлю заводу “Краян”.