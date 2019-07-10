“Кур’єри є незалежними суб’єктами”: у Glovo​ відреагували на бійку своїх співробітників

В компанії Glovo відреагували на бійку кур’єрів, яка вчора трапилася у Києві.

“Ми вважаємо, що подібна поведінка кур’єрів є неприпустимою та обов’язково проведемо додаткові роз’яснювальні сесії щодо правил роботи з платформою Glovo, стандартів сервісу та правил поведінки. Кур’єри є незалежними суб’єктами, проте у кожного є власний рейтинг, на котрий можуть впливати користувачі, партнери та подібні випадки. При зниженні рейтингу кур’єра у додатку, він обов’язково буде відключений від платформи Glovo без можливості відновлення співпраці”, – йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, двоє кур’єрів Glovo зіштовхнулися на мопедах. Це сталося на Вознесенському узвозі, 14. Просто посеред білого дня водії мопедів почали сваритися і битися. Кур’єр розбив колезі носа,

після чого вони роз’їхалися. Відео можна переглянути тут.