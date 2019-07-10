У США таємничий знищує грибок кажанів

Гриб вразив північноамериканські види кажанів в деяких регіонах і підштовхнув їх до зникнення. На даний момент він залишив свої сліди в 38 штатах і торкнувся 45 видів цих тварин. Нещодавно смертельний грибок помітили і в Північній Каліфорнії.

Держава всіма силами намагається зупинити поширення грибка і досліджує його, з’ясовуючи ризик зараження для людського організму. Грибок, названий Pseudogymnoascus destructans, викликає у кажанів синдром білого носа, який характеризується виникненням наросту на морді і крилах.

На пізніх стадіях захворювання спостерігаються рубцювання мембран крила і втрата жиру, з-за чого, на думку вчених, настає смерть тварини. Хвороба передається тільки через фізичний контакт між особинами, але суперечки можуть чіплятися за одяг, взуття та обладнання: таким чином, люди також можуть мимоволі транспортувати спори смертельного грибка в нові місця проживання.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

З-за розміру колоній кажанів і способів їх взаємодії один з одним — розмноження, зимівлі та полювання, — для початку місцевої епідемії потрібна тільки одна заражена летюча миша. Гриб може зберігатися в печерній середовищі десятиліттями навіть при відсутності кажанів.

Вчені намагаються знайти рішення проблеми цієї епідемії, тому що летючі миші грають життєво важливу екологічну роль, приносячи користь людям. Біологи розглянули можливість використання фунгіцидів для боротьби з хворобою, але дослідження показали, що вони здатні вбити інші мікроби в печерах, що може ще більше нашкодити популяції тварин. Інший варіант — розміщення обігрівачів в печерах для знищення холодолюбивого грибка — порушить зимову сплячку кажанів.

Найефективніший, але не менш складний спосіб вирішення проблеми — розпорошення вакцини від гриба над колоніями кажанів. Проте вакцина поки не розроблена, і, за словами вчених, потрібно кілька років для створення і проведення перших тестів.

«Навколо Світу. Україна» писав про печеру, де живе 30 млн кажанів

За матеріалами Naked-science

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