«Мотор Січ» Богуслаєва поставляє російським військовим запчастини

В’ячеслав Богуслаєв

Завод «Мотор Січ» нардепа В’ячеслава Богуслаєва постачає деталі для двигунів військовим РФ, працює в Криму і в окупованому Донбасі, йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Представники «Мотор Січ» і особисто Богуслаєв раніше заявляли,

деталі українського виробництва дійсно експортуються в Росію, однак

встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації.

Однак за даними журналістів, російська компанія Богуслаєва

«ВКМС» з 2015 по 2016 роки постачала деталі двигуна ТВ3-117 виробництва «Мотор

Січ» на російський 218-й авіаремонтний завод. В одному з контрактів на поставку

деталей, який був опублікований на сайті російських держзакупівель в 2016 році, зазначено,

що українські деталі на 218-й авіаремонтний завод брало військове представництво

Міністерства оборони РФ. Зазначені в контракті Гости визначають порядок прийому виключно

військової техніки. Тобто російська сторона брала український деталі не як товари

для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах.

У 2018 році прямі поставки деталей двигунів в РФ з «Мотор

Січі» різко зупинилися, компанія почала відправляти безпосередньо в Росію тільки двигуни

для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.

Одночасно в 2018 році «Мотор Січ» почала масово постачати

деталі для двигунів в Боснію і Герцеговину, на свежесозданную компанію D. O. O Inzeniring

BN. За 2018 рік «Мотор Січ» відправила на Балкани понад 600 вантажів з деталями для

двигунів моделі ТВ3-117, які раніше йшли на 218-й авіаремонтний завод.

За даними міжнародної митної бази Importgenius, надалі

ця боснійська компанія відправляла деталі для вертольотів в Росію на дві російські

фірми Богуслаєва — «ВКМС» і «ВК-МС».

Російський авіаційний завод у тендерній документації засекретив

переможців конкурсу на постачання деталей для двигунів ТВ3-117. Проте в контрактах

на поставку зустрічаються деталі, які раніше українське підприємство постачало

в Росію і після 2018 року почало поставляти в Боснію.

Крім цього, журналісти стверджують, що підприємство Богуслаєва

продовжує працювати на непідконтрольної території Донбасу. До 2014 року одним

із структурних підрозділів «Мотор Січі» був Сніжнянський машинобудівний завод.

Після 2014 року Сніжне було окуповано бойовиками і на заводі була створена база

для ремонту військової техніки бойовиків.

У 2017 році «Мотор Січ» оголосив про «втрату контролю над управлінням

активами відокремленого підрозділу «Сніжнянський машинобудівний завод». Богуслаєв

пояснював, що «Сніжнянський завод залишився у власності «Мотор Січі». При цьому

завод переданий в управління іншій компанії, так як «Мотор Січ» не може працювати

в ОРДО згідно із законами України.

Тоді ж на прохідній підприємства змінилася вивіска. Судячи з

написи, новий керівник заводу — компанія «Авиатех». У документах на сайтах «ДНР»

фірма фігурує як «ДФ ТОВ Авиатех».

У той же час усередині підприємства все завішане стендами «Мотор

Січі», а в одному з телевізійних сюжетів засвітився календар за 2019 року з логотипом

російської компанії Богуслаєва АТ «Борисфен».

ДФ «ТОВ Авиатех» — дочірня компанія російської фірми «Авиатех»,

вона зареєстрована в Ростові, а її власники — партнери по російському бізнесу

Богуслаєва.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Богуслаєв своєчасно не повідомив у декларації про купівлю рухомого та нерухомого майна на суму майже 25 млн гривень.