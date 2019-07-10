Затісний топ: у Каменських на сцені вискочили груди

Українська співачка Настя Каменських (NK) викликала критику в мережі через відверте сценічне вбрання.

Зірка виступала в прозорому топі, який практично повністю оголював нижню частину грудей. Образ доповнила короткими облягаючими шортами та чоботями-ботфортами. Фото і відео з концерту поп-діви в Одесі опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram.

Фанатів співачки розчарував її новий образ.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений pin_family (@pin_family_fan) 7 Лип 2019 р. о 9:46 PDT

“Прийшов час трешу – і так, це я про новий концертний костюм. Мені, м’яко кажучи, не подобається, це м’яко кажучи. Відчуття, що на Настю топ малий, і на груди не налазить. Про мішуру я промовчу. Жесть, коротше. Я Настю люблю, вона в будь-якому образі гарна, але це”, – написав фанат Каменських.

“Фу, аморально”, “Жахливо”, “Жесть. Настя гарна й мила дівчина, але костюм відвертий перебір. Він робить із Насті вульгарну простачку”, “Вийшла б уже гола, тому що “це” нічого не ховає”, “Це ви її наряд ззаду ще не бачили”, “Як тобі не соромно”, – відреагували користувачі.

: gazeta.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.