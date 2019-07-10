Що росіяни думають про слова Путіна про занепад лібералізму. Відеоопитування

«Наша людина не вміє правильно користуватися свободою»

Володимир Путін заявив, що ліберальна ідея, на його думку, вичерпала себе. На це з обуренням відреагували західні політики, що нагадали: ліберальні країни процвітають, а в Росії до цих пір багато хто змушені ходити у вуличний туалет. Ми поговорили з перехожими на вулицях і запитали їх, що вони думають про лібералізм і Путіна.

Журналіст: Іван Маслов

Зйомка і монтаж: Михайло Некрасов