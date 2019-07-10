Гудков заявив, що виборчком Москви не допустив його до перевірки підписів його конкурента

Кандидат у депутати Московської міської думи Дмитро Гудков заявив, що його не допустили до ознайомлення з підписами виборців, які зібрав його конкурент з п’ятого округу, самовисуванець, підтримуваний мерією Москви, Роман Бабаян. За словами Дмитра Гудкова, комісія міськвиборчкому заявила йому, що побачити підписні листи Бабаяна він зможе тільки 26 липня. Однак до того моменту рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати будуть прийняті, зазначає політик.

«Самі ці підписи [зібрані Романом Бабаяном] були нібито перевірені рано вранці 6 липня, в той момент, коли нікого з нас не було у виборчкомі. Все це означає лише одне: там — липа», — написав Гудков у своєму телеграм-каналі.

Гудков також повідомив, що для перевірки підписних листів у міський виборчком запросили нових експертів. «Всіх перевіряв один експерт з МВС, мене — двоє нових. При цьому в протоколі імен цих експертів немає, замість них строчка „за погодженням“», — додав політик.

Напередодні про недопуск до перевірки підписних листів заявила кандидат у депутати Мосміськдуми від 43-го округу Любов Соболь. За словами юриста ФБК, виборчком не пустив її вивчити підписи, зібрані Дмитром Булыкиным і Андрієм Соколовим, що є прямим порушенням закону. За даним фактом Соболь склала скаргу і направила її у виборчком.

Зі скаргою на роботу міськвиборчкому також виступив глава ради муніципальних депутатів Красносельського району Москви Ілля Яшин. Він заявив, що міська виборча комісія навмисно «підводить його до зняття з виборів». За словами Яшина, із загального числа, зібраних ним підписів, 734 підпису, на думку експертів виборчкому, є підозрілими. А це число майже вдвічі перевищує кількість допустимого шлюбу (429 підписів). Яшин вже звернувся до голови ЦВК Елли Памфілової з проханням втрутитися в ситуацію.

Минулої суботи завершився термін надання в Московський міський виборчком документів для реєстрації кандидатів у депутати Мосміськдуми. Раніше про своє бажання взяти участь у виборах в цілому заявляли 417 людей, 21 з яких — діючі парламентарі. Щоб бути зареєстрованими, кандидатам необхідно було здати у виборчком близько 5 тис. підписів виборців. Протягом 10 днів виборчком призначить проведення комісії по кожному з кандидатів, яка визначить, чи будуть прийняті підписні листи чи ні, зареєструють кандидата в депутати чи ні.

Вибори в Мосміськдуму відбудуться 8 вересня, всі 45 депутатів будуть обрані по одномандатних округах.