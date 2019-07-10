Новочеркаський завод нафтопродуктів освоїть потужності з виробництва бензину “Євро-5” в Ростовській області.

У проект вкладеться компанія “Юг-Энерго”.

Реалізацію проекту з розвитку Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП) почала компанія “Юг-Энерго”. Про це повідомив ТАСС з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

– Це довгострокова інвестиція, до 2027 року, робота сьогодні почалася, партнери приступили до реалізації проекту. Це робота по поліпшенню якості продуктів у вигляді нового бензину п’ятого покоління – те, що сьогодні є стандартом не тільки в Росії, але і в Європі. Проектування починається в цьому році, – сказав Голубєв.

Передбачається, що “Південь-Енерго” інвестує в проект 177 млрд рублів. В ході його реалізації буде створено до тисячі робочих місць. А регіон зможе похвалитися тим, що освоїв випуск бензину класу “Євро-5”.

Нагадаємо,нафтопереробний завод проектною потужністю 7,5 млн т нафти в рік, був побудований відомим донським підприємцем, власником компанії “Південь Русі” Сергієм Кисловим. Підприємство ввели в експлуатацію в 2009 році.

У 2018 році в структурі власників компанії «Південь Енерго», що володіє НЗНП, відбулися зміни. За інформацією порталу “Донньюс” до теперішнього часу компанію контролює український політик, голова політради партії «Опозиційна платформа — за життя» Віктор Медведчук. Він відомий також як кум Путіна (президент Росії – хрещений батько дочки Медведчука Дар’ї). В кінці червня цього року політик прославився завдяки ініційованій ним звільнення чотирьох полонених українських військовослужбовців.

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