«Коммерсант»: викрадені співробітниками ФСБ ₽140 млн — гроші китайських бізнесменів

Гроші (140 млн рублів), які співробітники ФСБ викрали з банку «Металург», могли належати бізнесменам з КНР, які хотіли обміняти їх на долари. Про це сьогодні пише газета «Коммерсантъ». За даними газети, постраждалі громадяни працюю в торговому комплексі «Садівник». У банку «Металург» стверджують, що ніяких інцидентів в його офісах не відбувалося, а гроші банку або його клієнтів не викрадалися.

Також газета пише, що після нальоту на банк, здійсненого співробітниками ФСБ, пропав підприємець Борис Караматов — один з фігурантів справи про розкрадання активів застреленого в Підмосков’ї засновника торгових мереж «Партія» і «Доміно» Олександра Мінєєва.

Караматов займався обмінними операціями і орендував офіс за тією ж адресою, за якою розташовується банк «Металург». Знайомі бізнесмена стверджують, що незадовго до зникнення він цікавився у них, хто саме може розслідувати злочини, пов’язані з незаконним переведенням і виведенням коштів за кордон. Для відправки на батьківщину призначалися і долари, які розраховували отримати китайці. В даний час друзі і родичі Караматова не можуть до нього додзвонитися, його телефони відключені.

Нагадаємо, що про затримання групи силовиків стало відомо минулого тижня: спочатку повідомлялося про затримання двох співробітників ФСБ за підозрою в розкраданні коштів у підприємця. Потім ЗМІ написали про затримання ще шістьох силовиків: двох офіцерів управління «К» (банківський відділ) ФСБ Росії, трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа» і співробітника групи спеціального призначення «Вимпел». Пізніше Московський окружний військовий суд у закритому режимі розглянув клопотання столичного військового Слідчого управління СКР про обрання силовикам запобіжного заходу. При цьому повідомлялося про сім, а не восьми фігурантів справи. П’ятеро з них були відправлені під варту, двоє — під домашній арешт.

За даними ЗМІ, силовики підозрюють у розкраданні 140 млн рублів у одного з банків. Пізніше «Комерсант» писав, що співробітники управління «К» СЕБ ФСБ «взяли під контроль» компанію, нібито займалася переведенням у готівку грошових коштів, яку раніше самі ж розкрили. Вони залучили бійців спецпідрозділів відомства до охорони великих сум, що перевозяться тіньовим банкірами і «обнальщиками. Після того як в квітні був заарештований начальник 2-го відділу Кирило Черкалін, його попередник на цій посаді Дмитро Фролов і ще один екс-співробітник Андрій Васильєв, в управлінні «К» почалися перевірки. Але коли ситуація стабілізувалася, силовики, за версією слідства, вирішили «розібратися» зі своїми підопічними і знову запросили бійців «Альфи» і «Вимпел». Останні забрали з офісу всю готівку — близько 140 млн руб.

Агентство «Россбалт» також повідомляло, що крім «супроводу» нелегальних компаній, співробітники ФСБ почали проводити у них же неофіційні «заходу». При цьому різко почастішали випадки пропажі грошей під час обшуків.