Держдума в ролі «злого слідчого» і розсудливість Путіна

Політологи прокоментували різні точки зору Путіна і депутатів Держдуми з питання санкцій проти Грузії

Володимир Путін не підтримав пропозицію депутатів Держдуми ввести санкції проти Грузії у зв’язку з «антиросійськими провокаціями». Політологи вважають, що президент РФ вступив за всіма правилами публічної політики: не став влаштовувати вендету, руйнувати відносини між двома країнами лише через образливою витівки грузинського журналіста. У свою чергу парламентарі не упустили можливість проявити колективний лоялизм.

«Держдума проявила типову для себе запретительскую ініціативу. Вони ж [депутати] таким чином вислужуються перед верховною владою, хочуть продемонструвати свою лояльність. А Путін в даному випадку продемонстрував здоровий глузд. От і все. А зараз почнеться „непримиренна“ боротьба президента і Думи. Але кінцеве слово, звичайно, буде за Путіним», — прокоментував ситуацію Znak.com політолог Валерій Соловей.

Гендиректор Інституту регіональних проблем Дмитро Журавльов вважає, що Путін обдумано не став пов’язувати санкції проти Грузії з тим, що ведучий Георгій Габунія безсторонньо висловився про нього в ефірі телеканалу «Руставі 2». «Президент вважає, що образа — це не привід для повного руйнування відносин з Грузією. Він вирішив, що збереження мостів важливіше. Жодного спектаклю в тому, що Держдума сказав одне, а президент — інше, немає. Просто парламентарії висловили своє емоційне сприйняття даної ситуації, як би заступившись за ображеного одного, а цей друг виявив розсудливе спокій», — заявив Журавльов.

Політолог Георгій Бовт вважає, що якщо б санкції у відповідь на образливу хамство провідного грузинського телеканалу ввели, то багато хто визнав би їх як особисту помсту президента РФ, і виглядало б це дрібнувато. «А так російський лідер зробив, як кажуть у таких випадках, „як справжній чоловік“. В цьому плані Москва в особі Думи показала, що якщо знову станеться подібне, то за нами не заіржавіє“. Російські депутати отримали чергову можливість виступити з актом колективного лоялизма. І можуть далі виконувати роль „злого слідчого“, наполягаючи на своїй рекомендації президенту задіяти в будь-який момент закон про контрсанкциях», — говорить Бовт в колонці на радіо Business FM і додає, що Тбілісі тепер слід вловити сигнал і почати давати відсіч найбільш радикальної поведінки своїх ультранаціоналістів».

Російсько-грузинські відносини загострилися наприкінці червня після того, як в Тбілісі пройшли антиросійські протести через візит делегації з РФ. У відповідь Росія ввела обмеження на авіаперевезення між двома країнами. 7 липня в ефірі «Руставі 2» провідний Георгій Габунія в нецензурній формі образив Володимира Путіна.

Вдень 9 липня Держдума одноголосно прийняла рішення рекомендувати уряду Росії ввести санкції проти Грузії з-за «антиросійських провокацій» у Тбілісі. Пропонується заборонити імпорт грузинських вин і мінеральних вод в Росію, а також обмежити грошові перекази між двома країнами. Президент Росії, який у цей день перебував у Єкатеринбурзі, виступив проти санкцій щодо Грузії. «Я б не став цього робити з поваги до грузинського народу», — заявив Володимир Путін і пояснив, що це може ускладнити відносини між країнами.

Пізніше голова Держдуми В’ячеслав Володін назвав незмінною позицію нижньої палати парламенту про необхідність введення санкцій. «Ми свою точку зору висловили президент має право висловити свою», — сказав він.

На думку Володіна, Путін своєю відмовою вводити санкції проти Грузії дає владі цієї країни шанс схаменутися. «Вони повинні послухати нашого президента. Він і зараз ще раз їм дає шанс. Тому що ми, представники народу Росії, їм такого шансу не даємо. А він їм дає шанс — схаменутися», — додав спікер Держдуми.

За оцінками експертів, у разі введення санкцій втрати Грузії можуть скласти близько 1 млрд доларів.