«Таскомбанк» Тігіпко підозрюють у відмиванні грошей при оборонному замовленні

Сергій Тігіпко
Слідчі Державного бюро розслідувань отримали доступ до документів і рахунків ТОВ «ЛКО Груп» в «Таскомбанке» Сергія Тігіпка. Як повідомляється на сайті журналіста Олександра Дубинського, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчі встановили, що в рамках державного
оборонного замовлення між Міноборони України та «Київським бронетанковим заводом»
(ДП «КБТЗ»), було укладено низку державних контрактів на виготовлення для
потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.
За даними Служби безпеки, посадові особи ДП «КБТЗ» в
торік купили у ТОВ «Торговий дім «Партсет» комплектуючі і запчастини до
БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають технічним
вимогам, здійснили розтрату коштів державного підприємства.
«У ході досудового розслідування встановлено, що з метою
легалізації походження комплектуючих і запчастин до БТР-3ДА, завищення їх
вартості і перекладу отриманих коштів у готівку ТОВ «Торговий дім
«Партсет» відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з
ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ЛКО Груп», ТОВ «КАУСА», ТОВ
«Дебати», ТОВ «Скролл БУД». У зв’язку з цим Печерський райсуд Києва 21 червня 2019
року дав слідчим ДБР доступ до документів і рахунків «ЛКО Груп»
«Таскомбанке», – повідомили журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національний банк України оштрафував «Таскомбанк» Сергія Тігіпка на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень.