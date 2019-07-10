«Таскомбанк» Тігіпко підозрюють у відмиванні грошей при оборонному замовленні

Сергій Тігіпко

Слідчі Державного бюро розслідувань отримали доступ до документів і рахунків ТОВ «ЛКО Груп» в «Таскомбанке» Сергія Тігіпка. Як повідомляється на сайті журналіста Олександра Дубинського, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчі встановили, що в рамках державного

оборонного замовлення між Міноборони України та «Київським бронетанковим заводом»

(ДП «КБТЗ»), було укладено низку державних контрактів на виготовлення для

потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

За даними Служби безпеки, посадові особи ДП «КБТЗ» в

торік купили у ТОВ «Торговий дім «Партсет» комплектуючі і запчастини до

БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають технічним

вимогам, здійснили розтрату коштів державного підприємства.

«У ході досудового розслідування встановлено, що з метою

легалізації походження комплектуючих і запчастин до БТР-3ДА, завищення їх

вартості і перекладу отриманих коштів у готівку ТОВ «Торговий дім

«Партсет» відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з

ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ЛКО Груп», ТОВ «КАУСА», ТОВ

«Дебати», ТОВ «Скролл БУД». У зв’язку з цим Печерський райсуд Києва 21 червня 2019

року дав слідчим ДБР доступ до документів і рахунків «ЛКО Груп»

«Таскомбанке», – повідомили журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національний банк України оштрафував «Таскомбанк» Сергія Тігіпка на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень.