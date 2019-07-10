Розроблено пристрій, здатне опріснювати воду і виробляти енергію одночасно

Дослідники з Університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії розробили пристрій, який може виробляти електрику від сонячного світла й одночасно очищати воду. Це винахід, за їх словами, може вирішити дві глобальні проблеми одночасно.
Пристрій представляє альтернативу сучасним технологіям очищення води, які часто споживають велику кількість електроенергії і вимагають інфраструктури, недоступною багатьом людям, які не мають доступу до безпечної питної води. В таких умовах живуть понад 780 мільйонів людей у всьому світі.
Сумарно всі ці люди витрачають 200 мільйонів годин в день, збираючи воду з віддалених джерел.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Оскільки сонячні електростанції часто розміщують в посушливих регіонах, пристрій зможе забезпечувати доступ до чистої води там, де це найбільше необхідно. Крім того, за словами вчених, його можна використовувати як на задньому дворі, так і в промислових масштабах.
Як сконструйовано пристрій
Конструкція пристрою описана в журналі Nature Communications.
Зверху знаходиться горизонтальний кремнієвий сонячний елемент, а під ним — кілька ярусів, через які проходить солона, солонувата або забруднена поверхнева вода.
Відпрацьоване тепло від сонячного елемента нагріває солону воду, що проходить безпосередньо під ним — вода випаровується, проходить через мембрану і конденсується, утворюючи чисту воду. В процесі виділяючи тепло, яке нагріває солону воду на нижньому рівні. Та ж історія повторюється на останньому.
Зрештою очищена вода витікає з пристрою і збирається в резервуарі.
Можливості пристрою
В ході випробувань дослідники виявили, що пристрій можна використовувати для очищення морської води, а також води, забрудненої важкими металами. При цьому зібрана вода містить навіть менші рівні свинцю, міді, натрію, кальцію і магнію, ніж ті, які Всесвітня організація охорони здоров’я вважає безпечними для питної води.
У сонячний безхмарний день енергоефективність сонячного елемента становила близько 11% — цей показник відповідає рівню, якого можна було б очікувати від сонячної батареї без функції дистиляції.
Команда все ще працює над поліпшенням пристрою і скороченням витрат, але вчені налаштовані оптимістично: вони хочуть якнайшвидше приступити до широкого впровадження технології.
За матеріалами The Guardian
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