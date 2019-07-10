Розроблено пристрій, здатне опріснювати воду і виробляти енергію одночасно

Дослідники з Університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії розробили пристрій, який може виробляти електрику від сонячного світла й одночасно очищати воду. Це винахід, за їх словами, може вирішити дві глобальні проблеми одночасно.

Пристрій представляє альтернативу сучасним технологіям очищення води, які часто споживають велику кількість електроенергії і вимагають інфраструктури, недоступною багатьом людям, які не мають доступу до безпечної питної води. В таких умовах живуть понад 780 мільйонів людей у всьому світі.

Сумарно всі ці люди витрачають 200 мільйонів годин в день, збираючи воду з віддалених джерел.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Оскільки сонячні електростанції часто розміщують в посушливих регіонах, пристрій зможе забезпечувати доступ до чистої води там, де це найбільше необхідно. Крім того, за словами вчених, його можна використовувати як на задньому дворі, так і в промислових масштабах.

Як сконструйовано пристрій

Конструкція пристрою описана в журналі Nature Communications.

Зверху знаходиться горизонтальний кремнієвий сонячний елемент, а під ним — кілька ярусів, через які проходить солона, солонувата або забруднена поверхнева вода.

Відпрацьоване тепло від сонячного елемента нагріває солону воду, що проходить безпосередньо під ним — вода випаровується, проходить через мембрану і конденсується, утворюючи чисту воду. В процесі виділяючи тепло, яке нагріває солону воду на нижньому рівні. Та ж історія повторюється на останньому.

Зрештою очищена вода витікає з пристрою і збирається в резервуарі.

Можливості пристрою

В ході випробувань дослідники виявили, що пристрій можна використовувати для очищення морської води, а також води, забрудненої важкими металами. При цьому зібрана вода містить навіть менші рівні свинцю, міді, натрію, кальцію і магнію, ніж ті, які Всесвітня організація охорони здоров’я вважає безпечними для питної води.

У сонячний безхмарний день енергоефективність сонячного елемента становила близько 11% — цей показник відповідає рівню, якого можна було б очікувати від сонячної батареї без функції дистиляції.

Команда все ще працює над поліпшенням пристрою і скороченням витрат, але вчені налаштовані оптимістично: вони хочуть якнайшвидше приступити до широкого впровадження технології.

За матеріалами The Guardian

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