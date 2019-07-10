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Парубій хоче саджати за ґрати українців за невизнання окупації Криму

10.07.2019

У Верховну раду надійшов законопроект про введення кримінальної відповідальності за невизнання Криму і частини Донбасу українськими територіями. Про це повідомляє Zrada.today.

Документ пропонує уточнити статтю 110 Кримінального кодексу країни “Про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України”.

Автори ініціативи – спікер Ради Андрій Парубій і депутати парламенту Вікторія Сюмар та Марія Іонова – хочуть поповнити перелік злочинів, які відносяться до цієї статті, йдеться в пояснювальній записці до документа.

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